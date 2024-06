Democratas "em pânico". É possível Joe Biden ser substituído antes das eleições Presidenciais?

A performance do atual Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) no primeiro debate a contar para as eleições Presidenciais de novembro foi tão negativa que fez com que o próprio partido colocasse em causa a sua candidatura.

É, pelo menos, o que os média norte-americanos relataram nas horas imediatas após o primeiro confronto televisivo entre Joe Biden e Donald Trump, deste ciclo eleitoral (depois de dois duelos em 2020). John King, jornalista da CNN - conhecido por ser a figura do canal que apresenta os mapas interativos que contam os votos - refere que "há pânico no Partido Democrata, que envolve operacionais, oficiais eleitos, doadores". Um relato que foi, entretanto, corroborado e repetido pelos restantes órgãos de comunicação social.

A sondagem de rescaldo da CNN mostrou que os eleitores que assistiram ao debate deram a vitória a Donald Trump, com 67% contra 33% de Biden.

A própria linha oficial dos Democratas nas horas pós-debate revelam uma convicção de que a noite não lhes correu bem: Figuras como Kamala Harris, ou o governador da Califórnia Gavin Newsom - curiosamente, ambos vistos como alternativas viáveis a Biden - referiram que os últimos três anos e meio de mandato não podem ser julgados pelos 90 minutos de debate.

E, agora, regressa uma questão que tinha assombrado a recandidatura de Joe Biden, desde o início: Deve o Partido Democrata apresentar um novo candidato às Presidenciais de 2024?

No entanto, antes de sabermos a resposta a uma pergunta subjetiva, é importante esclarecer uma dúvida mais objetiva: É possível substituir o candidato às eleições, nesta altura?

A solução é complexa e varia consoante cenários. A Renascença expõe e explica todas as hipóteses.

Substituir Joe Biden antes da Convenção Democrata

A resposta é sim. Até porque, neste momento, nem Donald Trump, nem Joe Biden, são candidatos oficiais. De resto, essa foi uma curiosidade deste debate último debate, realizado muito mais antecipadamente do que o normal.

Sim, não restava dúvidas de que as duas personalidades seriam os vencedores das respetivas primárias partidárias. Contudo, as suas candidaturas só serão ratificadas nas respetivas convenções dos Republicanos, em julho, e dos Democratas, em agosto.

Por isso, se Joe Biden optar por se retirar nas próximas semanas, admitindo apenas terminar o seu atual mandato, pode abrir-se um caminho legítimo a uma solução alternativa. Contudo, o atual Presidente dos EUA necessitaria de apontar e apoiar, claramente, um sucessor merecedor dos 3.900 delegados que conquistou durante as primárias, para evitar uma disputa eleitoral interna.

É que cada delegado, apesar de fiel a Joe Biden, poderia depois escolher livremente qualquer figura do Partido Democrata, se não houvesse orientação de voto. Um desfecho potencialmente caótico para a Convenção Democrata, em contraste com a previsivelmente unida Convenção Republicana em torno de Trump.

No entanto, é fundamental reiterar que tudo isto só seria relativamente simples se Joe Biden escolhesse abandonar pela sua própria vontade. Em teoria, o Partido Democrata poderia convencer cada delegado que escolheu nomear o atual chefe de Estado na Convenção Democrata em mudar o seu apoio, contudo isso é cenário sem precedentes que poderia colocar em causa a união do Partido, gerando até uma eventual rutura com a própria Casa Branca e fragilizar ainda mais a credibilidade perante os eleitores.

A complicar as coisas está o facto dos Democratas pretenderem nomear Joe Biden como candidato virtualmente, antes sequer da Convenção Democrata, tornando-a uma mera formalidade. Essa circunstância acabar por encurtar os prazos para uma decisão de retirada do atual Presidente.