Portugueses que votam no Reino Unido: "Estes cinco anos foram piores do que o que se esperava"

Os grandes temas das eleições

As últimas eleições eram as eleições do Brexit, e por isso estavam “na cabeça de toda a gente”, dizia Christina em 2019. Mas falava também “anos de austeridade e o que isso tem feito ao Serviço Nacional de Saúde (NHS)”. Hoje diz que o NHS “está cada vez pior, as listas de espera aumentaram imenso”, um fenómeno agravado pela pandemia e pela incapacidade de reter staff médico.

O estado do NHS era um tema também destacado por Miguel Torres, para quem a ideia de tentar reverter o Brexit estava acima de tudo. Hoje, a União Europeia continua entre as suas preocupações mesmo que o “regresso seja um sonho demasiado afastado, mas pelo menos o reavivar das relações será importante”. A recuperação económica do país e as questões ambientais entram também na lista de assuntos aos quais está atento na hora de decidir.

Já Abel diz que mais do que as questões internas do Reino Unido, está “atento às políticas externas”, como na matéria do Brexit e as relações com a União Europeia ou da guerra na Ucrânia.

Para Christina há mais dois pontos que vão influenciar o voto no Reino Unido: “o comportamento dos deputados conservadores durante a pandemia” e a imigração porque “o Reino Unido aumentou imenso de população nos últimos anos, e o voto vai ser muito influenciado pela opinião das pessoas quanto á imigração”.

Em 2023 houve mais 685 mil pessoas a entrar no Reino Unido do que a sair. Antes da pandemia esses números andavam pelos 200 mil. Christina mostra-se preocupada com a habitação, mas não está convencida pelos projetos dos principais partidos que “apresentam ideias para incentivar a compra de primeiras casas, mas isso não vai tapar o buraco. Só vai aumentar o preço das casas, porque só vai aumentar a procura mas não a oferta”.