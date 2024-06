Refugiados. Há 118 milhões de deslocados e Portugal acolheu 63 mil

Marrocos

A 24 de junho de 2022, pelo menos 27 refugiados morreram na fronteira entre Marrocos e Espanha, enquanto cerca de duas mil pessoas tentaram escapar do país africano. Uma nova investigação provou que as autoridades marroquinas foram responsáveis por estas mortes e pelo desaparecimento de 70 outros migrantes nesse mesmo dia.

Segundo o The Guardian, até hoje, este é o pior incidente numa fronteira entre a União Europeia e África.

Nesse ano, as Nações Unidas registaram a entrada em Portugal de mais de dois mil refugiados a partir de Marrocos. Esse foi também o ano em que decorreu o Mundial de Futebol no país. No ano seguinte, foram 975 os marroquinos com estatuto de refugiado a entrar em Portugal.

Entre 2015 e 2022, não passaram de nove os refugiados marroquinos que entravam em Portugal, por ano. E, no máximo, foram 136 os que procuraram asilo sem ter obtido esse estatuto.

No relatório da UNHCR sobre o fluxo de refugiados em 2023, Marrocos não é destacado.

Nigéria

Depois da Ucrânia, é da Nigéria que partem, em direção a Portugal, mais refugiados, ao abrigo do estatuto das Nações Unidas. Em 2022, chegaram a Portugal menos 1500 nigerianos com estatuto de refugiado do que no ano anterior, quando o número de pessoas a precisar deste tipo de auxílio disparou de 30 para quase quatro mil.

O relatório da UNHCR revela que os pedidos de asilo de nigerianos dispararam em 2023. Em 2023, registaram-se cerca de 34 mil requerimentos - um valor 21 vezes superior ao do ano anterior.

Este aumento coincide com alterações nos fluxos migratórios internos. Em 2022, a Nigéria recebeu mais de 80 mil refugiados, especialmente proveniente de outros países africanos como o Gana ou o Mali. Em Portugal, nesse ano, refugiaram-se cerca de 59 mil pessoas.

Além disso, as alterações climáticas e a instabilidade económica levaram a que, nesse mesmo ano, mais de três milhões de nigerianos fossem deslocados internamente.

Mas porque se categorizam de forma diferente as pessoas que, não sendo imigrantes, chegam a Portugal?

Existem vários tipos de estatutos segundos as quais as pessoas podem pedir asilo ou refúgio noutro país, para fugir a situações de guerra, fome e crise no seu país de origem. Entre diferentes tipos, os dois mais relevantes, ou aqueles sobre os quais Portugal recebe mais pessoas são os refugiados de acordo com o mandado da Agência para os Refugiados das Nações Unidas e os que requerem asilo.

No primeiro grupo, os indivíduos viajam para um dado país com o estatuto de refugiado sem estado. Ou seja, o seu país de origem torna-se aquele de onde partiram. Tanto em 2022 como em 2023, o maior número de refugiados com este estatuto que Portugal recebeu partiram da Ucrânia.

Já as pessoas que requerem asilo não têm estatuto, ainda, de refugiado. São indivíduos que requereram ajuda internacional como refugiados, mas cujo processo está pendente e o seu estado não foi determinado.