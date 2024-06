"Portugal não deveria ter participado na corrida armamentista da Ucrânia. Somos um alvo fácil numa guerra nuclear"

Para Viriato Soromenho-Marques, é preciso mexer no coração institucional da Europa, introduzindo órgãos e instrumentos verdadeiramente federais, como um Orçamento e uma Constituição a 27. A reflexão do professor de filosofia está em linha com livros lançados nos últimos anos, a que se junta agora um quadro de guerra na Ucrânia e, acredita o autor, o espectro de um conflito nuclear que torna Portugal especialmente vulnerável.

Tem refletido recentemente muito sobre a questão do Euro. Foi publicado um relatório de Enrico Letta e espera-se em breve um outro trabalho encomendado a Mário Draghi. Quais são os desafios-chave da União Europeia neste momento?

Os grandes alicerces do projeto europeu estão ameaçados. Por um lado, um dos dois alicerces fundamentais é uma estrutura da União Europeia (UE) que seja capaz de satisfazer o desejo de paz, de prosperidade, de boas relações, de autonomia e da voz europeia no mundo. Este é um aspecto que tem muito a ver com o que é hoje a UE, as relações de poder dentro da UE, o papel do Parlamento Europeu e dos governos nacionais. Mas também tem muito que ver com a "constituição" económica e financeira da Europa, com a União Económica e Monetária. Esse é um 'coração central', porque toda a arquitetura política existente depende da saúde desses elementos.

Outra questão urgentíssima é a da guerra que temos na nossa fronteira. A guerra russo-ucraniana, como tenho dito e escrito desde que ela começou, contém um grande potencial de expansão e de escalada, não apenas do ponto de vista territorial - ou seja, de envolver países europeus no conflito - mas uma escalada bélica qualitativa com o uso de armas de destruição maciça, nomeadamente armas nucleares.

São 2 desafios existenciais. O primeiro tem a ver com a política e com a economia e é, no fundo, um desafio constitucional. O segundo é um desafio existencial, até do ponto de vista ontológico, porque se falharmos a lucidez, a prudência e uma visão estratégica de defesa do interesse essencial das vidas e do património construído pela Europa, corremos o risco de perder séculos de história em poucas horas.

Vamos à parte política e económica. Vários pontos de reflexão têm sugerido o regresso à ideia de várias velocidades na própria União Europeia. Há uma pulsão que se pode acentuar até com a ideia de um alargamento, ou seja, de existir um primeiro 'núcleo da frente', o que é uma questão relevante para Portugal. Isto leva-nos aos 'defeitos de fabrico' de uma 'União Económica Europeia'?

A União Económica e Monetária é de facto a coluna vertebral neste momento da União Europeia. Não apenas porque a maioria dos países da União a 27 faz parte da União Económica Monetária e da Zona Euro, mas também porque ela própria condiciona as próprias velocidades de integração dos países que estão fora. Mesmo dentro da própria União Económica Monetária, existem vários grupos de países, como nós, portugueses, sentimos na altura da Troika. Sentimos que estávamos no Euro, mas não estávamos. Estávamos na mesa do Euro, mas não éramos todos iguais.

Os problemas centrais estão relacionados com o facto de a União Europeia estar a meio caminho entre uma mera confederação - ou uma mera aliança de Estados - e um sistema federal completo. Na minha perspetiva, a partir do momento em que nós avançamos para uma União Monetária, deveríamos ter um sistema federal completo. Deveríamos ter construído na Europa um sistema federal - o que não fizemos - que significa termos uma Constituição comum. Seria, ao lado das constituições de cada um dos países, a Lei Fundamental. Deveríamos ter um orçamento comum que fosse suficientemente robusto para apoiar as políticas comuns.

Mesmo antes do euro, tivemos, por exemplo, o Relatório MacDougall, que demorou 3 anos a fazer e foi publicado em 1977 por especialistas em finanças públicas e que analisava o contributo das finanças públicas para a integração europeia. Desenhavam-se vários cenários de evolução e havia, por exemplo, um cenário pré-federal em que os autores apontavam para a necessidade de um orçamento europeu de pelo menos 5 a 7%. do PIB agregado dos países. Nessa altura, com 9 países, o orçamento era de 0,7% do PIB. Hoje, em 2024, o orçamento é 1% do PIB agregado, quando temos tantas políticas, tantas responsabilidades, uma moeda comum.

Do ponto de vista comparativo na história económica, vemos que as uniões monetárias bem sucedidas foram aquelas que não foram a base, como dizia António Guterres, na Cimeira de Madrid, que dizia que o Euro era a pedra de base, fazendo uma analogia sobre como se erigia a Igreja. Na verdade, a história mostra-nos que, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Alemanha unificada de 1870-71, a primeira coisa que foi feita foi, de facto, uma Constituição. Ou seja, a legitimidade política veio em primeiro lugar. Só mais tarde é que surgiu a moeda e o Banco Central foi construído nos Estados Unidos. Há, aliás, uma distância muito grande, porque a Constituição federal entrou em vigor em 1788. Nessa altura existiam várias moedas em circulação no espaço económico norte-americano. Depois, há uma consolidação do dólar, mas a Reserva Federal Americana só vai ser estabelecida duradouramente em 1913.