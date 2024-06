Europa não deve "empurrar" Ucrânia para negociação apressada com a Rússia

Bernardo Pires de Lima lembra que serão os ucranianos a ter a última palavra apesar das movimentações que procuram acelerar um desfecho para a guerra na Ucrânia. Em entrevista à Renascença, elege a coesão como o segredo do sucesso da União Europeia e admite que o próximo alargamento vai servir, sobretudo, para conter a expansão russa.

No seu livro afirma que “estamos piores do que em 2016, 2020, 2022”. Estamos piores em quê?

Estamos piores, no sentido em que há uma deterioração da predisposição para resolver um conjunto de questões globais que não podem ter soluções localistas. Estamos a falar das alterações climáticas, dos problemas, de certa maneira incontroláveis de que estão na génese das vagas migratórias. Estamos a falar de conflitos que, na sua tipologia, entretanto tornaram-se conflitos de invasão territorial. Portanto, vejo o mundo com mais inquietação do que via nesses anos.

Muito por causa da invasão russa da Ucrânia?

Sim. Passámos por várias crises. 2016 é o ano dos grandes nacionalismos triunfalistas anglo-saxónicos, do Brexit e da vitória de Trump. Isso alterou, de certa maneira, muitos dos raciocínios mais ou menos estáveis que tínhamos. Depois passámos por uma pandemia que teve várias conclusões sobre as nossas vulnerabilidades democráticas, sobre a ascensão de autoritarismos com soluções muito fáceis, mas que não tinham nenhuma aplicabilidade no terreno.

E depois um conflito aberto, do estilo do século XIX ou XX, em que, de uma forma neoimperial e neocolonial, se atribuía a inexistência de uma soberania de um Estado em favor de uma mitologia quase civilizacional com que a Rússia se reconhece.

Tudo isto, num curtíssimo espaço de tempo, trouxe um conjunto de novos eixos, muito acelerados, que tornaram as equações de cooperação Internacional muito frágeis.

Para resolver questões de saúde pública, fomos felizes nalgumas matérias. Porque somos um espaço comunitário, a partir dessa maximização do poder conjunto, conseguimos comprar vacinas e material de primeira necessidade hospitalar mais rapidamente. Mas, mesmo assim, foi um período dramático para a vida das pessoas e acho que ainda estamos a pagar por isso. Há consequências como a disrupção económica, comercial, a inflação, perturbações do ponto de vista do abastecimento energético.

Depois veio uma guerra num epicentro energético e também alimentar em grandes territórios que são a origem de produção de trigo, de fertilizantes, de tráfego comercial para o Médio Oriente, Norte de África ou Cáucaso.

É uma rutura com um quadro de segurança europeu balizado por acordos, dos quais a Rússia também era uma das partes.

A dado passo, escreve que “a Europa precisa de antecipar melhor uma série de desafios conjuntos”. Fala num “excesso de união-europeio-centrismo e um défice de europeísmo nas nossas prioridades estratégicas”. O que quer dizer com esta expressão?

Quero dizer que há mais Europa para além da União Europeia. É um facto que os grandes problemas do continente europeu estão na vizinhança e nas fronteiras da União.

Estou a falar da Ucrânia, da Moldova, da Geórgia, do Cáucaso do Sul, do próprio Médio Oriente e do Mediterrâneo. Tudo são zonas de vizinhança, muitas delas não do continente europeu, mas que valorizam o espaço comunitário, as suas regras, a sua estabilidade organizativa.

A forma como, do ponto de vista jurídico e funcional, se encontrou uma sã convivência entre as Nações ao longo de 70 anos e tudo o que está à margem disso no continente europeu é mais frágil. É o caso dos Balcãs Ocidentais, a Ucrânia, a Geórgia. Estes povos, legitimamente, olham para o interior da União como um destino para a estabilidade dos seus países e das suas democracias. E devemos ter em atenção que essas aspirações legítimas têm razão de ser, porque o nosso espaço é, de certa maneira, singular nas relações internacionais.