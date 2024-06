O que dizem as sondagens? PS e AD empatados e Parlamento Europeu sem maioria clara

O que podemos esperar das eleições nos outros Estados-membros?

Os Países Baixos são o primeiro país a ir às urnas, esta quinta-feira, e as eleições deverão começar com uma vitória da extrema-direita, do Partido para a Liberdade de Geert Wilders, que nas europeias de 2019 não tinha conseguido qualquer eurodeputado.

As projeções dão-lhe entre 8 a 9 dos 31 mandatos dos Países Baixos, com uma coligação entre os socialistas do Partido Trabalhista do ex-vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, e a Esquerda Verde a conseguir 7 a 8 eurodeputados e os liberais do VVD do ainda primeiro-ministro Mark Rutte a terem 5 eurodeputados, mais um do que tinha conseguido em 2019.

No dia 7 de junho vai a votos a Irlanda, onde o partido de esquerda Sinn Féin lidera as sondagens, seguido do Fine Gael da centro-direita e dos conservadores do Fianna Fáil.

Na República Checa, as eleições dividem-se entre sexta-feira e sábado. Os populistas do ANO, que pertencem ao grupo do Renew, lideram as sondagens, seguidos do SPOLU, uma coligação de três partidos de centro-direita em que um deles pertence ao grupo político europeu conservador, o ECR, e os outros dois ao EPP.