Cerimónias do Dia D. "Não podemos curvar-nos aos ditadores"

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu continuar a defender a Ucrânia para evitar que o país caia perante a opressão russa e avisou que "a democracia está mais ameaçada do que nunca".

"Não podemos curvar-nos aos ditadores. É simplesmente impensável", afirmou Biden, num discurso no cemitério norte-americano de Colleville-sur-Mer, durante as cerimónias comemorativas do 80.º aniversário do desembarque da Normandia (França), conhecido como o "Dia D".

"Se o fizéssemos, estaríamos a esquecer o que aconteceu aqui nestas praias sagradas", prosseguiu o líder norte-americano, assegurando que os aliados ocidentais "não vão desistir" da defesa da Ucrânia e nem vão permitir que a Rússia ameace mais a Europa.

E acrescentou: "Estaremos dispostos a enfrentar a tirania, a defender a democracia e a liberdade? A resposta só pode ser sim".

Na intervenção, Biden classificou este momento como uma "ilustração poderosa" de como as alianças, "as alianças reais", tornam os países mais fortes.

"Esta foi uma lição que rezo para que nós, americanos, nunca esqueçamos", concluiu.