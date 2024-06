Recrutamento de jovens e reservistas europeus para combater na Ucrânia é "politicamente indefensável"

Ana Santos Pinto acaba de coordenar um grupo de peritos a quem a NATO pediu um relatório sobre as relações da Aliança Atlântica com as regiões do Mediterrâneo, Norte de África e Sahel. Em entrevista à Renascença sobre os principais desafios da Segurança e Defesa na Europa, a professora universitária diz que o objetivo de gastos de 2% do PIB em Defesa é “cego” e revela que a relação entre a União Europeia e a NATO é mais difícil do que se pensa. A diretora do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI) aborda ainda a relação entre a Europa e a Ucrânia e os desafios do recrutamento de jovens para as fileiras militares.

Comecemos por falar sobre os desafios do próximo ciclo político na Europa, no plano da relação com a Ucrânia e da necessidade de defesa do flanco leste europeu. Foram recentemente assinados acordos bilaterais de segurança com Kiev. Estamos perante uma medida de antecipação em relação a novembro e às eleições norte-americanas?

Creio que é mais do que isso. Há vários Estados-membros da União Europeia com uma forte convicção de que o braço militar da Rússia pode chegar aos seus territórios e às suas cidades. Não será certamente até ao final de 2024, mas há Estados que têm essa convicção profunda a um médio prazo de quatro a cinco anos. Isso reflete-se, aliás, na opinião pública e o último Eurobarómetro é muito claro, colocando a Segurança e a Defesa, pela primeira vez na história do processo de integração, como a prioridade para os cidadãos.

São Estados muito significativos, do ponto de vista da população, que têm essa convicção, o que tem dois resultados. O primeiro é não deixar as suas reservas do ponto de vista da Defesa irem ao limite, porque podem ter de responder no imediato. Em segundo lugar, trata-se de criar um conjunto de capacidades que, caso a NATO não seja capaz de decidir politicamente por unanimidade, isso seja possível na esfera da União Europeia ou dos Estados europeus sem ser no vínculo político da União Europeia.

A relação da União Europeia com a Ucrânia é, por um lado, de garantia e certeza de que a componente financeira e humanitária está a cargo da União Europeia. Isto constitui um plano de reconstrução que se vai alargar pelo menos pelos próximos 20 anos e temos de ter a consciência de que é necessário criar instrumentos para isto. Por outro lado, do ponto de vista militar, há uma divisão entre a componente interna dos Estados europeus e a necessidade potencial de substituir - ou pelo menos completar de uma forma mais significativa - a transferência de equipamentos militares pelos Estados Unidos, que pode estar em causa com eventuais alterações na administração norte-americana.

Os países que estão nessa circunstância, nomeadamente os limítrofes em relação à Ucrânia e à Rússia, olham sobretudo para a NATO e pela força da Aliança e da sua natureza defensiva. Isso não acaba por desvalorizar o lado europeu, do ponto de vista da Defesa?

Não se trata de desvalorizar porque, sendo pragmático, a União Europeia não dispõe de estruturas de comando e controlo para uma resposta rápida numa missão militar. Uma coisa são missões de gestão de crise, civis e militares. A construção de uma estrutura de comando e controlo, que permite a execução de uma operação militar, não está nem de perto nem de longe consolidada, nem tem capacidade sequer comparáveis às da Aliança Atlântica. Essa é portanto uma visão pragmática.

Isto não desvaloriza a União Europeia, antes tem a consciência do que não existe ao nível da União Europeia. E não é só uma matéria de capacidades próprias, porque essas vão ter que se desenvolver por cada um dos Estados-membros que necessitam de mecanismos de financiamento. Do ponto de vista prático, se a um dado momento for necessário desencadear uma missão estritamente europeia, não é possível, porque não há esta estrutura de comando e controlo. E, portanto, ou se faz do ponto de vista da cooperação multilateral através da Aliança Atlântica ou através de uma estrutura ‘adhoc’ europeia. Creio que muitas vezes é a esta última que Emmanuel Macron se refere quando fala nesta resposta.

Não se trata do exército europeu?

Não. A NATO não tem um exército, não tem forças armadas próprias. As forças armadas são dos Estados-membros. O que a NATO tem é uma estrutura de comando que permite a ativação, a operacionalidade e a interoperabilidade daqueles que estão dentro da estrutura militar da Aliança Atlântica. A União Europeia não é e nunca foi - e desde o início da década de 50 que optou por não ser - uma Aliança militar. Neste contexto temos de perceber, por um lado, o que os Estados-membros da União Europeia sentem hoje como um potencial risco ao seu próprio território colocado pelo posicionamento e pela ameaça da Federação Russa, e , por outro lado, pela necessidade de criar uma ‘zona-almofada’ e dar garantias de segurança à Ucrânia, se for para levar a sério a adesão da Ucrânia à União Europeia e depois, eventualmente numa esfera diferente, à Aliança Atlântica.

O que é do interesse europeu numa negociação para a paz na Ucrânia, do ponto de vista da Segurança e Defesa? Já ultrapassámos a linguagem das neutralidades?

Essa linguagem já foi ultrapassada e parece quase impossível voltar atrás no posicionamento e no compromisso político em torno da luta pela liberdade, pela democracia e pela opção de escolha dos ucranianos que não é compaginável com um processo negocial que coloca em causa essa liberdade. Aquilo que a União Europeia tem como interesse é avaliar como é que a situação da Ucrânia vai ter influência naquilo que é a sua projeção regional. Como é que os Estados dos Balcãs, a Moldova, a Macedónia ou a Geórgia passam a ver a União Europeia em função daquilo que seja o seu comportamento em relação à Ucrânia?

É do interesse da União Europeia - e de todos - ter um processo que permita a consolidação de uma convivência e, portanto, da paz e da estabilidade entre a Ucrânia e a Federação Russa. Desse ponto de vista, deve assumir que desde 2004 a Ucrânia tem vindo internamente a debater e a optar sucessivamente pelo modelo social e político da União Europeia e não pelo modelo da Federação Russa. O modelo social e político da União Europeia permite a multiculturalidade e a existência de comunidades multinacionais e multiétnicas. É isso que nós temos presenciado. Abdicar disto é abdicar das orientações do alargamento da União Europeia e a relação da União Europeia com aquilo que é designado como a sua ‘vizinhança próxima’, ou seja, os Estados que estão na sua proximidade.

A União Europeia e a NATO são universos diferentes. Há observadores que consideram que será mais fácil uma adesão europeia que possa abrir caminho depois, eventualmente, à clarificação da situação com a entrada na NATO. A situação pode também evoluir inclusivamente para um ‘conflito congelado’. Este o caminho que se espera ?

A diferenciação entre a NATO e a União Europeia é muito clara. A União Europeia é um projeto político, social e económico. A NATO é uma Aliança política e militar. Cumprir os critérios de adesão à Aliança Atlântica significa ter uma estrutura militar e a garantia de resposta, seja da NATO ou do Estado em causa, ao artigo V, ou seja, à defesa mútua. É isto que se coloca no caso da NATO e não nos mesmos termos no caso da União Europeia. Todas as decisões na União Europeia nesta matéria são consensualizadas, negociadas e têm várias instituições - a Comissão e o Parlamento em debate com os Estados. Na Aliança Atlântica não é assim, há unanimidade dos Estados. Isto é muito diferente no seu processo de desenvolvimento do ponto de vista institucional. Portanto, vejo muito mais difícil a Ucrânia aderir à NATO num curto espaço de tempo, comparando com a capacidade de adesão à União Europeia neste modelo social, político, económico.

O que é que implicaria um cenário de ‘conflito congelado’ na Ucrânia no interesse dos europeus dos cidadãos europeus? Um investimento contínuo e crescente na Defesa?

Sim, porque um ‘conflito congelado’, por natureza, é aquele que pode eclodir a qualquer altura e em que temos alguma dificuldade de antecipar devidamente o momento da sua eclosão. Ter um ‘conflito congelado’ num Estado que divide os Estados-membros da União Europeia e a Federação Russa, sem antecipar uma alteração substantiva no comportamento da Federação Russa e na forma de exercício da sua dimensão militar e de política externa, com esta adesão em carteira, isso dificulta muito o cumprimento dos critérios pela Ucrânia. Sejamos claros: é muito difícil a um Estado que está numa situação de guerra - e que se alastra a áreas muito significativas do território - que tem uma economia muito desenvolvida do ponto de vista tecnológico, mas também muito sustentado do ponto de vista agrícola e da indústria de matérias-primas brutas, é muito difícil cumprir os critérios de adesão.

Isto implica uma alteração do sistema judicial, uma relação dos sistemas judicial e político, o combate à componente da corrupção - provavelmente dos mais estruturais na sociedade ucraniana – e a relação civil-militar. Há aqui uma série de questões que tornam muito difícil à Ucrânia cumprir [os critérios de adesão].E o financiamento que a União Europeia disponibiliza à Ucrânia, como a qualquer outro dos Estados candidatos, ocorre neste processo. Ora, ter isto e ao mesmo tempo ajudar bilateralmente a capacitação militar da Ucrânia, a manutenção da sua capacidade de sobrevivência à guerra e de ultrapassar a intervenção militar russa é um cenário de extrema complexidade. Eu creio que há momentos em que temos de ser bastante pragmáticos nas prioridades a definir.