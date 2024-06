“Portugal não pode ser só o bom aluno da Europa nas migrações. Deve exigir que não prejudiquem a sua economia”

VEJA TAMBÉM:

O presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) é também um especialista em migrações. Entrevistado pela Renascença, Gonçalo Saraiva Matias defende que a Europa deve criar mecanismos que incentivem a atração de talento não apenas para os países mais dinâmicos. O jurista alerta que o incumprimento do Estado de Direito significa o fim da União Europeia e apela a mais apoios de Bruxelas a Portugal.

Como é que o Plano de Ação para as Migrações se articula com a nossa dimensão europeia? A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) foi criada para um certo alinhamento com a Europa.

Não creio que haja um desalinhamento. Eu penso que a grande preocupação na Europa é a proteção das fronteiras externas e garantir que estas estão sob controlo. Penso que essa preocupação está refletida neste plano. A partir do momento em que nós regulamos as coisas e temos instituições a funcionar, penso que aí há um alinhamento.

Já existia a Agência. As instituições existiam.

A questão é que elas não funcionavam. Pensemos que há um país qualquer na Europa que tinha milhares ou milhões de processos pendentes. Isso preocupa toda a gente e, portanto, é compreensível que haja essa relação.

Portugal não pode ser só o bom aluno da Europa e também tem de exigir à Europa. É natural que Portugal queira e tenha de cumprir com regras na entrada de pessoas de países terceiros, nomeadamente pessoas da CPLP. Agora, a Europa não se pode tornar uma fortaleza fechada com muros à sua volta e, com isso, prejudicar as economias mais frágeis, como a portuguesa.

A Europa não pode ter na Alemanha um programa de atração de imigrantes altamente qualificados - e muito bem com mérito para a Alemanha, que o soube desenhar - e com isso atrai os mais qualificados, a começar pelos portugueses que estão a sair às dezenas de milhar. Um terço dos jovens portugueses estão a sair do país.

O que sugere que a Europa faça para ajudar Portugal?

A Europa tem de perceber que está num processo de envelhecimento acelerado e que há economias que são mais atrativas do que outras. Ninguém tem dúvidas que a economia alemã é mais atrativa que a portuguesa.

Nós tivemos saldos migratórios negativos durante 10 anos. Nada nos garante que, se a economia portuguesa quebrar nos próximos anos, esse ciclo não volte. Para quem está hoje muito preocupado com a imigração, eu estaria mais preocupado com uma possível queda da nossa economia e com os efeitos que isso vai ter na demografia e com a perda de imigração por essa via.

Mas há um instrumento europeu para ajudar Portugal? É Portugal que tem que dar o passo à frente e propor algo a Bruxelas?

Este Pacto das Migrações e Asilo está muito concentrado em fechar as fronteiras, em erguer os muros e em evitar as entradas, mas está pouco preocupado com os canais legais de imigração, porque os países mais ativos e dinâmicos criaram os seus próprios canais.

A Alemanha, por exemplo, acaba de aprovar um programa de imigração por pontos, igual aquele que o Canadá tem há muitos anos e que o Reino Unido criou assim que saiu da União Europeia. A Alemanha criou um pacote brutal de atração de imigrantes qualificados desde o final do ano passado. Não estou a pedir à Alemanha para deixar de fazer isto.

A Alemanha está a fugir à harmonização de regras?

Não, acho bem que faça isto. Não é contra o Direito europeu. Portugal tem de acordar para esta realidade e seguir esse exemplo e, em segundo lugar, deve exigir à Europa condições para criar programas deste género, para não haver aqui uma concorrência desleal.

Porque ela existe, há uma corrida global pelo talento. Todo o mundo está à procura de talento. Os países estão a fazer o trabalho que lhes compete para fazer isso. Portugal não está nem a fazer esse trabalho, nem a ter a solidariedade dos outros. Agora começa a fazer um pouco esse trabalho, mas temos que exigir da Europa condições para isso.

E que condições são essas?

Falou-se em 2015 em criar canais legais de imigração para a Europa. A única coisa que foi criada foi a Diretiva ‘Bluecard’, que não funciona porque exige contrato de trabalho e porque tem valores altíssimos de remuneração. É preciso que a Europa crie mecanismos que incentivem a atração de talento para a Europa como um todo, não apenas para os países mais dinâmicos e mais atrativos.

Ou com salários mais elevados.

Parece que estes programas foram desenhados para esses países e não para nós. E é isso que nós temos de exigir, porque nós precisamos de pessoas com salários mais elevados.

E, já agora, o Parlamento Europeu pode fazer a diferença aí?

Pode fazer toda a diferença, mesmo que não tenha todas as competências. Pelo menos pode falar nisso. Pode fazer propostas, pode levantar a questão.