Fundos Europeus. Quanto damos e quanto recebemos da UE?

Do lado contrário, 19 Estados-membros receberam mais fundos do que o dinheiro que entregaram à UE, entre eles Portugal.



Para o orçamento de 2022, Portugal entregou à União Europeia 2,4 mil milhões de euros. Pode parecer muito, mas comparado com os cerca de 5,3 mil milhões que recebeu, é fácil de perceber que o saldo é muito positivo - quase três mil milhões de euros.

E, desde que faz parte da UE, Portugal recebeu sempre mais do bloco europeu do que o dinheiro que entregou, contribuindo, em média, com 1% do produto interno bruto (PIB) para as contas europeias, mas recebendo em troca apoios equivalentes a 3% do seu PIB.

Descontando as despesas da UE com os fundos atribuídos a cada Estado-membro e tendo em conta as receitas do dinheiro entregue por cada país ao bloco europeu, sobram 255 mil milhões de euros, que se explicam através dos custos para a administração da União Europeia, da qual fazem parte atualmente cerca de 60 mil funcionários, e apoios externos.

Do orçamento da União Europeia, cerca de dois terços das receitas vêm dos orçamentos nacionais de cada Estado-membro, com o restante a resultar de direitos aduaneiros pagos sobre mercadorias importadas de fora da UE e de uma percentagem reduzida do imposto sobre o valor acrescentado cobrado por cada Estado-membro.

A estas somas, acrescem ainda contribuições de países terceiros e os pagamentos de multas de concorrência.