Um Pacto Oceânico para ajudar a Europa a cumprir as metas climáticas

Normalmente diz-se que para produzir 1 kg de salmão é necessário 4 kg de pescado. Hoje em dia, utilizando a soja e outros ingredientes, há um esforço muito grande da indústria para reduzir essa proporção, mas continua a ser francamente desrazoável estarmos a produzir uma indústria que continua a contribuir para a carbonização e para a delapidação da biomassa dos oceanos.

E como tal, o futuro será mais ligado a proteínas marinhas quer de origem animal, como os bivalves, quer de origem vegetal, como as algas. E aqui Portugal tem grandes argumentos, porque as condições biofísicas do Mar português são excelentes para a produção de bivalves e de algas.



Estas espécies são alimentadas organicamente pela vida orgânica do Mar, ou seja, não é necessário alimentar estas espécies com peixes nem com ração animal, nem com óleo de peixe. Elas vivem do “upwell” de que as costas portuguesas são muito ricas, até por causa dos canhões submarinos. É a biofísica do oceano português que permite esta alimentação. Poucas pessoas sabem que uma grande parte do sucesso da produção de mexilhão nas rias da Galiza se deve aos nutrientes que vêm das águas portuguesas, exatamente por causa da biofísica de Portugal. E é neste sentido que nos podemos posicionar.



Aliás o Painel Intergovernamental dos Cientistas para as Alterações Climáticas já se manifestou num relatório recente sobre a necessidade dos habitantes do planeta enveredarem por uma 'dieta verde', onde as algas e os bivalves são efetivamente considerados prioritárias.



É necessário mexer na arquitetura da governação destes temas? Há um ponto sobre esta matéria no manifesto que deixa a proposta da criação de uma agência. Já existem diversos organismos. O que gostariam de propor em concreto numa mudança da governação no plano europeu?



É uma pergunta muito pertinente. Trabalhei 7 anos na Comissão Europeia a coordenar o lançamento e a criação da política marítima integrada. Sei o que custou conseguir criar uma nova política europeia que tenha de encontrar espaço. Imagine uma estante com livros e conseguir pôr um livro quando a estante já está cheia. É isso que significa criar uma nova política europeia e para ganhar esse espaço foi necessário um enorme poder político e vontade política por parte da hierarquia mais alta da Comissão Europeia, nessa altura chefiada por Durão Barroso.



Foi necessário criar um organismo transversal a 9 Comissários - e a 9 gabinetes de Comissário e a 9 direções gerais da Comissão - para conseguir construir em conjunto aquela política, que ainda por cima tinha o nome “integrada” na sua designação.



Essa estrutura que foi determinante para conseguir construir esta política é um exemplo que aqui quero trazer, porque ela já não existe. Ela existiu durante um mandato da Comissão Europeia e depois foi descontinuada. Sem uma estrutura como essas, não é possível a União Europeia fazer uma aposta visionária na relação do continente mais marítimo de todo o mundo com o Mar. É neste sentido, por exemplo, que é importante haver isso.



Outro exemplo muito claro é que os Assuntos do Mar não têm uma comissão específica para serem tratados no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu continua a tratar este assunto através do Comité das Pescas. E depois, quando é o caso, no Comité dos Transportes. Ora, isso é uma visão oposta à da integração da governação dos grandes desafios planetários que enfrentamos. Era muito mais importante que o Comité das Pescas evoluísse para uma Comissão dos Assuntos Marítimos. Essa é uma proposta que foi feita na missão Starfish e que é feita novamente aqui também no Manifesto.



É preciso melhorar ou mudar em termos de agências?



Se tivermos esta ambição de compreender que o Mar vai ser determinante para o sucesso da União Europeia no século XXI, por questões de comércio, de economia, de indústria, de ponta das novas indústrias como a bioeconomia azul e a biotecnologia azul, que vai ser francamente importante para o desenvolvimento económico e social da Europa, então será necessário que tudo isto seja feito em articulação entre si e com o respeito e o cumprimento profundo de normas de proteção ambiental.



O oceano pode ser uma oportunidade para a Europa, se nós não a esmagarmos através da poluição e da delapidação da biomassa e da biodiversidade do oceano que estamos a fazer. Há aqui, de facto, novamente, essa perspetiva integrada. Ter uma Agência Europeia para o Oceano, como a missão Starfish propõe e é proposto também aqui neste documento, parece realmente um passo muito importante.



Propõem um Vice-Presidente que trate deste assunto na Comissão Europeia. Como é que isto se organiza no novo executivo comunitário?



A Comissão Europeia tem trabalhado cada vez mais através de blocos de Comissários, que respondem de alguma maneira a um Vice-Presidente. Isto é a forma mais moderna de começarmos a atacar problemas que são horizontais e que não podemos abordar através de tutelas. Ter a visão de conjunto é muito importante e é neste sentido que deve haver um grupo de Comissários para os Assuntos do Mar, que deveria ser chefiado por um Vice-Presidente.



A proposta é que na próxima Comissão Europeia haja uma aposta nesta questão da ligação da Europa ao oceano e que ela seja feita através da nomeação de um Vice-Presidente da Comissão Europeia para os Assuntos do Mar.



Sobre a segurança no contexto geoestratégico, há um oceano cada vez mais patrulhado por cada navio russo que passa ao largo. Isso está refletido naquilo que propõem?



Não há dúvida nenhuma que a questão da segurança está eminente aqui em muitas situações. Há que reconhecer - e está escrito no manifesto - a importância estratégica do oceano para a segurança e para a competitividade europeias.



É o oceano que permite à Europa o acesso aos mercados globais. O que seria da economia alemã se não tivesse o oceano? ou da economia portuguesa? Como é que controlamos a questão dos cabos submarinos, vital para a informação e para a tecnologia da comunicação europeia? Como é que queremos ter segurança energética e apostar na eólica offshore se depois não pudermos controlar essas instalações? Isto implica com a área da segurança, com a imigração irregular, com a pirataria, com o terrorismo, com crime organizado, nomeadamente estupefacientes.



Dois terços da defesa da Europa são marítimas. É por isso que a Europa é uma potência marítima e é muito importante que faça este “upgrade” do seu aparato e do seu enquadramento de governação, criando as instituições necessárias que aqui já referi. O Conselho da União também necessitaria de ter uma célula própria para endereçar estas questões do Mar.



Os europeus que não se iludam: a Europa não continuará a ser uma superpotência no século XXI, se não continuar a dominar os temas dos oceanos, se não continuar a assegurar a absoluta segurança da Europa, até para o fornecimento das suas seguranças energéticas e outras.