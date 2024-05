Von der Leyen exclui alianças pós-eleitorais com a extrema-direita pró-Putin

Ursula Von der Leyen recusa fazer alianças com a extrema-direita europeia pró-Putin depois das eleições de 9 de junho para o Parlamento Europeu.

No entanto, a atual presidente da Comissão Europeia e candidata a um segundo mandato perlo Partido Popular Europeu, não fecha a porta a negociações com deputados ou partidos da direita radical, desde que estes cumpram três requisitos: ser pró-europeus, pró-Ucrânia e respeitadores do Estado de Direito.

Esta é uma das principais conclusões do debate realizado em Bruxelas entre os cinco candidatos à presidência da Comissão Europeia, que a Renascença também transmitiu em direto, em vídeo.

Para além de Von der Leyen, do PPE, participaram Nicolas Schmit do Partido dos Socialistas Europeus, Walter Baier, da Esquerda Europeia, o italiano Sandro Gozi, indicado pelos liberais do Renew Europe e Terry Reintke, dos Verdes.

As duas famílias que reúnem as forças de direita radical, o Identidade e Democracia (que integra o Chega) e o grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus, foram os grandes ausentes do painel, por não terem indicado um candidato à presidência da Comissão.

O espetro da ascensão destes movimentos na Europa acabou, no entanto, por influenciar o debate à medida que os argumentos iam sendo esgrimidos, tal como a ameaça da Rússia.