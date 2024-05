Von der Leyen exclui alianças pós-eleitorais com a extrema-direita

"Temos que ter desarmamento e paz na Europa", declarou, fazendo depois uma referência à guerra em Gaza com críticas às posições de Von der Leyen sobre o conflito.



Uma Europa a caminho da transição energética

A temática do Clima e Ambiente foi das que gerou maior consenso. Gozi, dos liberais, afirmou que já "não há retorno" para o Greend Deal aprovado em 2020, enquanto Baier, da Esquerda, sublinhou que "não há paradoxo entre a economia verdade e uma economia eficaz".

Neste ponto, Von der Leyen aproveitou para fazer um balanço do trabalho realizado pela Comissão: "o ano passado produzimos mais eletricidade com eólicas do que com o gás" e as "emissões desceram 32%, mas a economia cresceu 67%".

Coube, porém, a à representante dos Verdes apontar as dificuldades que se apresentam para a concretização do pacto verde, nomeadamente a resistência de sectores económicos relevantes, como a agrciultura. Terry Reintke pediu uma reforma da PAC e um investimento maciço na criação de infraestrutura.



Von der Leyen e liberais criticados por namorarem com extrema-direita

Quando foi introduzido o quarto tópico da tarde, as baterias dos grupos à esquerda do espectro político foram apontadas para Von der Leyen e aos liberais.

A este último, a representante dos Verdes apontou contradições devido à participação do VVD (liberais) no novo governo dos Países Baixos, liderado pelo Partido pela Liberdade, de direita radical. Gozi defendeu-se garantindo que após as eleições será feita uma avaliação