Palestina vai ser reconhecida como Estado por 3 países europeus. O que é que isso implica?

"A meio de uma guerra, com dezenas de milhares de mortos e feridos, temos de manter viva a única alternativa que oferece uma solução política para israelitas e palestinianos: dois Estados, vivendo lado a lado, em paz e segurança”, afirmou o primeiro-ministro norueguês.



A Noruega tem desempenhado um papel fundamental na diplomacia do Médio Oriente ao longo dos anos, tendo sido anfitriã das conversações de paz israelo-palestinianas no início da década de 1990, que conduziram aos acordos de Oslo — assinados por Yasser Arafat, da Organização de Libertação da Palestina (OLP), e pelo primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin.

Quem tem o poder de reconhecer outro Estado?

Em geral, é o poder executivo que tem o poder de reconhecer uma entidade política como um Estado, podendo fazê-lo de forma expressa, através de uma declaração oficial, ou de forma tácita, através de atos que impliquem relações diplomáticas.

Esta decisão não depende das organizações internacionais. No caso destes três países, são os seus governos que admitem oficialmente a existência do Estado da Palestina.

O que motiva esta decisão?

A atual invasão da Faixa de Gaza pelo exército israelita, depois de o Hamas ter lançado um ataque terrorista contra Israel a 7 de outubro, agravou a situação vivida no enclave, que, neste momento, tem dificuldade em receber ajuda humanitária. Segundo a AP, as Nações Unidas suspenderam a distribuição de alimentos na cidade de Rafah devido à falta de abastecimento e por falta de segurança. A incursão no enclave já provocou a morte de mais de 35.000 palestinianos, de acordo com as Nações Unidas.

Sánchez defendeu esta quarta-feira, na câmara baixa do parlamento, que esta decisão surge "por justiça" e porque "a comunidade internacional tem vindo a acumular uma dívida histórica com o povo palestiniano".

Em declarações ao "El País", Ignacio Álvarez-Ossorio, professor de Estudos Árabes e Islâmicos na Universidade Complutense de Madrid, refere que este reconhecimento surge "num momento em que o povo palestiniano atravessa uma das maiores crises e catástrofes da sua história". Por isso considera que este é "um gesto político que apoia a solução de dois Estados" e que mostra "a necessidade de uma solução política para resolver o conflito, baseado na criação de um Estado palestiniano soberano e independente".

Esta semana, um procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, pediu a emissão um mandado de detenção para o primeiro-ministro israelita por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza — decisão criticada pelos Estados Unidos e Israel.



O que se espera do reconhecimento?

Segundo vários especialistas, citados pelo "El País", o reconhecimento da Palestina como Estado é mais uma decisão política e simbólica do que jurídica. No caso de Espanha, o país já mantém relações com a Autoridade Nacional Palestiniana.

Oficialmente, será a 28 de maio que a Noruega, a Espanha e a Irlanda vão reconhecer o estado da Palestina. A demarcação dos dois Estados deve basear-se nas fronteiras anteriores a 1967, com Jerusalém como capital de ambos.

A decisão dos três países - Irlanda, Espanha e Noruega - marca mais um passo no isolamento internacional de Israel, que tem vindo a aumentar desde que o exército iniciou o assalto a Gaza em resposta ao ataque liderado pelo Hamas a Israel em 7 de outubro.

Contudo, esta decisão não produzirá mudanças imediatas no terreno, nem em Gaza nem na Cisjordânia, mas aumenta a pressão para que sejam retomados os esforços para chegar a um acordo político baseado na ideia dos dois Estados.

Em declarações à Reuters, Alon Liel, ex-diretor-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel e crítico do governo de Netanyahu, afirmou que a ação de Espanha, Irlanda e Noruega pode ter um impacto importante na opinião pública israelita.

Uma ação conjunta e a equiparação do estatuto de Israel e da Palestina na esfera internacional é "um pesadelo para a atual liderança israelita", defendeu.

Este apelo para o reconhecimento do Estado Palestiniano, particularmente entre os países europeus, terá implicações importantes, nomeadamente o facto de os novos reconhecimentos apontarem para a erosão da "propriedade" dos EUA no processo de paz israelo-palestiniano desde o período das conversações e do acordo de paz de Oslo.

De acordo com Hugh Lovatt, do Conselho Europeu de Relações Externas, citado pelo "Guardian", este processo abre caminho para a criação de um Estado. "O reconhecimento é um passo tangível para uma via política viável que conduza à autodeterminação palestiniana." E acrescenta: "Trata-se de um pré-requisito para garantir o empenho árabe no apoio a um cessar-fogo sustentável em Gaza. Como parte do seu plano de 'visão árabe' para implementar uma solução de dois Estados, países como a Arábia Saudita apelaram ao reconhecimento da Palestina pelos EUA e pela Europa".