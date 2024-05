Poeta, pacifista e crítico do Governo. Quem é o suspeito do ataque ao primeiro-ministro da Eslováquia?

O que motivou Cintula?

Num vídeo divulgado por canais televisivos eslovacos e entretanto retirado das redes sociais, o suspeito disse não concordar com as políticas do Governo e questionou o ataque aos meios de comunicação no país.

“Não concordo com as políticas do governo. Por que razão estão os meios de comunicação a ser atacados? Porque está a RTVS [Rádio e Televisão da Eslováquia] sob ataque? Porque foi Mazák demitido do seu cargo”, questiona, no vídeo divulgado pela televisão TA3.

Segundo o Slovac Spectator, Ján Mazák foi retirado do cargo de presidente do Conselho Judicial da Eslováquia em abril, depois de ter liderado uma comissão para investigar casos de corrupção que envolviam membros do Governo de Fico, como o seu ministro da Defesa, Robert Kaliňák.



Em conferência de imprensa, o ministro eslovaco, Matus Sutaj Estok, indicou que o plano do ataque de Cintula nasceu “perto das eleições presidenciais”, depois de o candidato apoiado por Robert Fico, Peter Pellegrini, do partido Hlas, ter vencido com 53,1% dos votos.



O jornal eslovaco Dennik N. avançou também que Cintula esteve à saída da última reunião do Governo, em Dolna Krupa, no final de abril, tendo participado num protesto contra o Governo e a sua posição quanto à guerra na Ucrânia e a intenção de abolir a televisão pública.