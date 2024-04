Mohammad Nikdel, iraniano em Portugal. "O Irão é como uma mulher grávida... que a criança seja a democracia"

A retaliação de Israel contra o Irão “não é nada de novo” e "vai ser uma coisa pequena", admite à Renascença o presidente da Associação Luso-Persa para a Amizade e Desenvolvimento (ALPAD).

Radicado no Porto desde 2009, Mohammad Nikdel defende que os acontecimentos do último fim de semana, que estão a ser classificados como um ataque iraniano sem precedentes contra Israel, “não foram um ataque, foram uma resposta” ao ataque lançado por Israel a 1 de abril contra o consulado iraniano, em Damasco.

Apesar da retórica e do constante clima de mútua provocação entre Teerão e Telavive, Mohammad diz acreditar que um conflito de larga escala não será do interesse de nenhum dos atores envolvidos.

“É mais fogo de artifício do que outra coisa, há muito jogo em tudo isto, mas é claro que isto é muito preocupante para povo, que quer paz, quer estabilidade”, refere.

Atualmente, Mohammad é doutorando de Relações Internacionais e Ciência Política e dá aulas na Universidade do Minho. Até sair do Irão foi jornalista: “A política não nos deixa em paz. Em 2005 fecharam o meu jornal”.

Mas o assunto é imediatamente autocensurado: “acho que não precisamos muito de falar sobre isso”.

Para Mohammad Nikdel, este novo passo na escalada das tensões regionais é a consequência do facto do Irão ser um país capturado pela propaganda do regime e querer “cerrar os dentes”, dando a entender aos seus apoiantes “que pode enviar uma mensagem muito séria a Israel… só que eu acho que isto não é nada sério… é quase uma brincadeira”.