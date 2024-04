Iron Dome. A "Cúpula de Ferro" que defendeu Israel dos drones e mísseis do Irão

Iron Dome, Funda de David e Arrow. Israel usou um escudo de defesa de múltiplas camadas para bloquear o ataque sem precedentes do Irão, com mais de 300 drones e mísseis, em várias vagas, no espaço de poucas horas.

As forças armadas israelitas garantem que conseguiram travar 99% dos projéteis disparados a partir de território iraniano.

O sistema avançado antiaéreo inclui mísseis a famosa "Cúpula de Ferro", um sistema de curto alcance, e mísseis Arrow-2 e Arrow-3 de longo alcance.



Israel tem vindo a aperfeiçoar as suas defesas aéreas desde que foi alvo de uma “chuva” de mísseis Scud iraquianos na Guerra do Golfo, em 1991, e mais recentemente dos foguetes disparados a partir da Faixa de Gaza.

Arrow

Os sistemas Arrow-2 e Arrow-3 de longo alcance, desenvolvidos por Israel para travar a ameaça iraniana, foram projetados para interceptar mísseis balísticos fora da atmosfera terrestre. Usam uma ogiva destacável que colide com o alvo.

Opera a uma altitude que permite a dispersão segura de quaisquer ogivas não convencionais.

A empresa estatal israelita Aerospace Industries ISRAI.UL é a principal responsável pelo projeto, enquanto a Boeing BA.N está envolvida na produção dos Arrow.

A 31 de outubro do ano passado, as Forças Armadas de Israel anunciaram que utilizaram o sistema de defesa aérea Arrow pela primeira vez desde o início da guerra com o movimento palestiniano Hamas, a 7 de outubro, para derrubar um míssil disparado do Mar Vermelho em direção ao seu território.

A Alemanha assinou, em setembro de 2023, uma carta de compromisso com Israel para adquirir o sistema de defesa antimíssil Arrow-3, por quase 4 mil milhões de euros.