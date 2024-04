"Eixo da Resistência". Quem são os "proxies" do Irão?

Israel está sob a ameaça de um ataque do Irão, em retaliação pelo assassinato de um general iraniano depois do bombardeamento israelita do consulado em Damasco, na Síria. O regime de Teerão prometeu contra-atacar, aumentando as preocupações sobre o potencial de uma nova escalada do conflito no Médio Oriente.

Até agora, o Irão não teve qualquer papel direto no conflito que se alastrou pela região desde o início da guerra na Faixa de Gaza, há seis meses. Mas apoia grupos que participaram no ataque a Israel, aos interesses dos Estado Unidos da América e à navegação do Mar Vermelho.



Construídos ao longo de anos e, em alguns casos, décadas de apoio iraniano, os grupos descrevem-se como o “Eixo da Resistência” a Israel e à influência dos EUA no Médio Oriente.

O Eixo inclui o Hamas, o grupo palestiniano que iniciou a guerra ao atacar Israel em 7 de outubro do ano passado.

Hezbollah, o "Partido de Deus"

Foi criado pela Guarda Revolucionária do Irão em 1982, com o objetivo de combater as forças israelitas que invadiram o Líbano naquele ano. O Hezbollah é amplamente considerado mais poderoso que o Estado libanês e partilha a ideologia islâmica xiita do Irão.

O Hezbollah serviu de modelo para outros grupos apoiados por Teerão em toda a região, e aconselhou, ou até treinou, alguns desses grupos. Os Estados Unidos e outros governos, incluindo os países árabes do Golfo aliados dos EUA, colocaram o Hezbollah na lista das organizações terroristas.