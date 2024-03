Rússia. Quem são os três homens que enfrentam Putin nas eleições?

O veterano esteve discreto durante a campanha, centrando críticas ao capitalismo e pedindo a nacionalização da indústria. Entre as medidas do seu programa está a descida da idade de reforma, a subida das pensões e a saída da Rússia do FMI (Fundo Monetário Internacional) e da Organização Mundial do Comércio (OMC) que “prejudicam a soberania económica da Rússia”.

Em oposição tímida a Putin, o PCFR concorda com o líder russo na questão da guerra na Ucrânia. O seu secretário-geral, Gennady Zyuganov, colocou Estaline como exemplo e afirmou que o país deve estar “unido” e que o maior mal hoje é “a política externa dos EUA e a agressão da NATO”.

“Vemo-lo na Ucrânia, onde o povo russo foi colocado um contra o outro. Onde continuam a gozar com tudo o que é sagrado”, afirma, referindo que o país “não precisa de pressão interna”. “Acima de tudo, o presidente Vladimir Putin não precisa.”

Sobre Putin, o próprio Kharitonov não tem nada de mal a dizer. “É responsável pelo seu trabalho, por que havia de o criticar?”, afirmou, citado pela agência noticiosa russa TASS.