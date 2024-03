O escândalo fotográfico de Kate Middleton: quando é que a edição se torna manipulação?

No entanto, como as fotografias podem ser alteradas, as instituições e os indivíduos que as produzem são frequentemente utilizados para verificar até que ponto foram editadas ou atestar a sua veracidade. As instituições impuseram padrões, práticas e políticas para tornar a fotografia legível como um formato credível que pode ser usado como informação acionável.

Para que as pessoas acreditem e confiem nas fotografias, é necessário que haja um certo nível de confiança nas instituições que as produzem. Este está longe de ser o primeiro caso de uma instituição política que perde a confiança do público ao editar fotografias. À medida que a controvérsia continua, o público torna-se menos propenso a acreditar nas imagens divulgadas pelo Palácio de Kensington.

Isto é evidenciado pela reação negativa do público à fotografia publicada no dia seguinte do Príncipe William, supostamente com Kate, a caminho dos seus respetivos compromissos.

A resposta institucional tem sido igualmente criticada: a CNN anunciou estar “a rever todas as fotos fornecidas anteriormente pelo Palácio de Kensington”, enquanto a Agence France-Presse (AFP) afirmou que Kensington “deixou de ser uma fonte confiável”.

Quanta edição é demais? A controvérsia #KateGate trouxe essa conversa para o primeiro plano e levou o público a questionar: quando é que uma fotografia passa de editada a manipulada e enganadora?

Quando se trata da cultura contemporânea de celebridades, existe a expectativa de que a maioria das fotografias que circulam (senão mesmo todas) sejam retocadas. Há até smartphones que têm um filtro “Beauty Face” para se ajustar automaticamente a fotografia e torná-la visualmente mais apelativa. Celebridades, como Zendaya, que se posicionaram contra os retoques, são consideradas inspiradoras por fazê-lo.