Sem história. Super Terça-Feira vai confirmar "confronto esperado" entre Biden e Trump

Agenda interna sobrepõe-se à geopolítica?

Se, do lado europeu, o processo eleitoral norte-americano tem sido acompanhado com particular atenção – por causa das declarações de Biden e de Trump sobre os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente – Daniela Melo e Sandra Fernandes concordam que os assuntos nacionais dos Estados Unidos acabarão por ser mais determinantes na escolha dos eleitores, do que tensões geopolíticas.

Sandra Fernandes considera que Donald Trump continuará a querer dizer aos norte-americanos que “não faz parte do sistema e que quer virar um sistema do avesso para colocar os interesses da população em primeira linha” e lembra que, em termos programáticos, o ex-Presidente “não é muito claro quanto ao que vai fazer, nem com que recursos”.

O segredo de Trump está “numa linguagem que colhe, quando as dificuldades do dia a dia imperam para uma grande parte dos americanos”.

Daniela Melo concorda com esta visão e admite que “os temas que costumam ter muito mais peso são a economia, a educação, a imigração, ou seja, temas internos e que afetam a vida diária das pessoas dentro do país”.

“Quando o eleitor vai às urnas, não põe necessariamente a política externa dos Estados Unidos no top 2 ou 3” das suas preocupações.

Desse ponto de vista, tanto uma como outra especialista, consideram que a tarefa poderá ser mais difícil para Joe Biden do que para Donald Trump, em função de “dois conflitos [Ucrânia e Médio Oriente] que o Presidente Biden considera absolutamente essenciais para salvaguardar o sistema internacional liderado pelos Estados Unidos, que nós chamamos a ordem liberal internacional, e que tem tido um grande impacto nos debates internos nos Estados Unidos, seja no debate entre o Partido Democrata e o Partido Republicano”.

Por tudo isso, Daniela Melo admite “ainda mais polarização” entre Biden e Trump sobre a ajuda à Ucrânia, mas, mais ainda, sobre o apoio a Israel.

No entendimento da politóloga, o conflito entre Telavive e o Hamas é responsável por uma “divisão que é, sobretudo, geracional, em que as gerações mais velhas tendem a estar do lado de Israel e a concordar com a posição que Biden tem tomado até agora e, do outro lado, as camadas mais jovens, que tendem a estar do lado de Gaza e revoltados pelos Estados Unidos, não tomarem atitudes mais musculadas face aos ataques de Israel na Faixa de Gaza”.

Mas pode esta questão ter impacto no resultado de novembro? Daniela Melo admite que pode não ter, embora reconheça que este confronto de visões seja “importante nos estados que serão absolutamente cruciais para Biden poder ganhar a eleição em novembro”.

O exemplo mais significativo é o Michigan, “porque tem uma população árabe de cerca de 200 mil habitantes, que são muito mobilizados sobre a questão de Gaza”.

“A questão não é se esses eleitores acham que Trump possa ser melhor candidato do que Biden, porque, claramente, a maioria desses eleitores também vê Trump como uma ameaça aos seus direitos”, conclui a especialista.

Esta terça-feira, os eleitores de 15 estados e de um território - Alabama, Alaska, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virgínia e o território de Samoa Americana - votam nas primárias norte-americanas.

No Partido Democrata, Joe Biden praticamente não tem adversários para esta "Super Terça-Feira", sendo de esperar que volte a vencer com facilidade Dean Phillips e Marianne Williamson, depois de quatro eleições primárias em que já elegeu 449 delegados, contra nenhum dos outros dois candidatos.

Do lado republicano, o ex-Presidente Donald Trump chega tem uma vantagem de 122 delegados (77,2%) contra 24 delegados (15,2%) de Nikki Haley, a ex-embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, que mantém-se na corrida à nomeação, apesar da desvantagem cada vez mais difícil de ultrapassar.