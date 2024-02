Tropas ocidentais na Ucrânia? "Macron terá sido alarmista para manter opinião pública mobilizada"

Isso é suficiente para dissuadir eventuais planos que Vladimir Putin possa ter para expandir o conflito a outros países?

Eu tenho muitas dúvidas que haja um plano de Vladimir Putin de expansão a outros países. Há múltiplas interpretações para as intenções de Putin.

Vamos ser razoáveis: um Estado que não consegue controlar mais de 20% do território da Ucrânia, como é que tem capacidade de invadir os vizinhos? Se nem a Ucrânia consegue controlar, não faz sentido estarmos a colocar a ameaça dessa forma. É um exagero, claro.

Outra coisa é nós dizermos que pode haver uma espécie de guerra híbrida, uma tentativa de subversão, eventualmente, de países vizinhos do Báltico, aí entramos noutro terreno e isso é muito mais plausível.

Portanto, é algo que me parece muito exagerado. Portanto, esse discurso – e esse é o lado mais benévolo ou mais positivo que eu vejo – pretende mostrar duas coisas: em primeiro lugar, no que toca à opinião pública europeia – que se percebe que está a esmorecer no seu apoio à Ucrânia – esta é uma forma de mobilizá-la, passando a mensagem da seguinte forma: o cidadão pode nem estar muito preocupado com a Ucrânia, ou estar fatigado com a situação. Mas isto não é só a Ucrânia, é a vossa segurança, a segurança da Europa.

O objetivo de Macron será criar um ambiente político que permita manter permanentemente este apoio à Ucrânia, a não ser que haja dados que não conhecemos publicamente e, aí, eu não posso pronunciar-me. Mas parece-me que estas ideias são, nesta altura, especulativas.

O que não significa que a questão da Rússia não seja um problema sério e uma ameaça séria à segurança europeia. Mas precisamos de vê-la na proporção correta. Nada indica que as coisas sejam assim, a não ser em cenários como os que muita gente possa elaborar, mas que são apenas cenários, não passam disso.

Eu só imagino essa situação possível, como disse Macron, se nas próximas semanas ou meses se perceber que as forças armadas da Ucrânia começavam a desmoronar-se e a não conseguir suster a frente ofensiva russa.