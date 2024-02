Os vídeos que marcam o dia da morte de Navalny: "Se me matarem"...

Olhando diretamente para a câmara, Navalny diz que "tem algo muito óbvio" para dizer: "Não estão autorizados a desistir. Se eles decidirem matar-me, isso significa que somos incrivelmente fortes. Precisamos de utilizar este poder. Não desistir, somos uma força que está a ser oprimida por estes tipos maus. Somos muito mais fortes do que imaginamos."

Navalny diz ainda que para o mal triunfar, basta que as pessoas boas não façam nada. "Portanto, não sejam inativos."

Na Rússia, apesar dos avisos das autoridades, os memoriais apareceram, com flores a ser deixadas por grupos de russos. Arriscam a prisão, já que o Kremlin anunciou que estes ajuntamentos são ilegais, numa altura em que há apelos online para que os russos se dirijam em massa ao centro de Moscovo.

Sobre a morte do ativista, a sua porta-voz, Kira Yarmysh, disse não ter sido possível confirmar os factos, mas assume que os relatos são "provavelmente verdadeiros".

Advogados e familiares viajam para a Sibéria no sábado, onde irão confirmar o óbito. “Antes da chegada do advogado à prisão, não temos qualquer verificação, por isso, não podemos confirmar ou negar oficialmente as declarações de todas as agências do Kremlin de que Alexei Navalny está morto. Mas, na verdade, todos entendemos muito bem que o que Peskov está a comentar, e Putin e o resto - isso não pode ser um acidente ou um erro. Então, provavelmente é tudo verdade”, disse aos jornalistas.

Dimitri Peskov, porta-voz do Kremlin, disse que os Estados Unidos deveriam mostrar moderação - e esperar pelo relatório do médico legista - antes de acusar Vladimir Putin e a Rússia pela morte de Navalny.

A Ocidente, a comunidade internacional, apontou o dedo ao Presidente russo. “Putin é responsável pela morte de Alexei Navalny”, disse Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos. “Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas não há dúvida de que a morte de Nalvany foi consequência de algo que Putin e seus capangas fizeram.”