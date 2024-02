O que leva a Geração Z a votar num militar feroz de 72 anos? Um avatar criado por IA

Fika Juliana Putri, uma lojista de 19 anos, comerciante em Jacarta Oriental, planeia votar nas eleições presidenciais da Indonésia, de 14 de fevereiro, num outrora temido antigo comandante das forças especiais, de 72 anos. Gosta dele, diz ela, porque ele é fofinho.

Uma versão ao estilo desenho animado do general Prabowo Subianto - produzida com recurso a IA generativa - está estampada em outdoors na Indonésia. É reproduzida em camisolas e autocolantes, e aparece com destaque em publicações com a etiqueta #Prabowo, já com cerca de 19 mil milhões de visualizações no TikTok.

Prabowo é o ministro da defesa da Indonésia. Mas nas redes sociais, o seu avatar de IA, de bochechas rechonchudas, embala o seu querido gato, Bobby, para gáudio dos eleitores da Geração Z. Cerca de metade dos 205 milhões de eleitores da Indonésia têm menos de 40 anos.

As eleições gerais de 14 de fevereiro na Indonésia, a terceira maior democracia do mundo, oferecem um vislumbre de como a IA generativa pode transformar as campanhas políticas em grande escala, segundo os especialistas.