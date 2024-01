Gaza. 2 milhões de palestinianos passam fome e 20 mil bebés nasceram em guerra

Segundo o mais recente relatório da IPC (Integrated Food Security and Nutrition Phase Classification), uma associação criada pela União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, quase toda a população de Gaza, perto de dois milhões de pessoas, estão em situação de crise, emergência ou catástrofe na escala de segurança alimentar.

Isto significa que quase todas as famílias saltam refeições todos os dias e que “quatro em cinco agregados familiares no Norte e metade das famílias deslocadas no Sul passam dias e noites inteiras sem comer”, revela o relatório realizado entre 24 de novembro e 7 de dezembro de 2023 e com projeções até fevereiro de 2024.

Uma situação de fome extrema é particularmente grave para crianças pequenas, mulheres grávidas ou a amamentar e idosos, sublinha a associação.

Permanecem em Gaza cerca de 335 mil crianças com menos de 5 anos de idade, segundo a UNICEF, que estão particularmente vulneráveis a doenças contagiosas como varicela, diarreia crónica e infeções respiratórias.



Moreira da Silva lembrou ainda que, neste momento, há em Gaza uma casa de banho para cada 400 pessoas e um chuveiro para cada 1850 pessoas. Apenas uma das três fontes de água vindas de Israel está em funcionamento, indicam dados da ONU.



Apenas 16 dos 36 hospitais na Faixa de Gaza estão em funcionamento. Destes, nove localizam-se no Sul e seis, no Norte, para onde os acessos estão condicionados.

Os 16 hospitais, mesmo os que estão a funcionar parcialmente, estão a trabalhar em excesso de capacidade, em particular nas unidades de cuidados intensivos que, segundo a ONU, chegam a ter 250% da sua taxa de ocupação. É a Sul que se sente mais pressão, depois de 75% da população se ter deslocado internamente e recorrer, agora, aos serviços de saúde da região.

Tess Ingram, representante da UNICEF, denota que a organização recebeu relatos “particularmente no Norte, de mães que tiveram de fazer cesarianas sem anestesia”. A UNICEF estima que quase 20 mil bebés nasceram na Faixa de Gaza entre 7 de outubro e meados de janeiro.

Ingram acrescenta que a grande maioria dos recém-nascidos vive as primeiras semanas em abrigos temporários sujeitos a condições insuficientes para garantir o seu crescimento saudável.

Nas suas atualizações diárias, a Organização das Nações Unidas sublinha que, desde 7 de outubro, ainda não foi possível às suas equipas recolherem dados independentes e que todos os dados divulgados provêm do Ministérios da Saúde palestiniano e das autoridades israelitas.