Colisão de aviões no aeroporto de Tóquio. O que se sabe?

Um avião da Japan Airlines ficou esta terça-feira em chamas no aeroporto de Haneda, em Tóquio, depois de colidir com uma aeronave da Guarda Costeira do Japão. Tordos os 379 passageiros foram retirados em segurança, mas cinco dos seis tripulantes a bordo da aeronave mais pequena não sobreviveram. O piloto ficou gravemente ferido.

Que aviões estiveram envolvidos?

O voo doméstico 516, um Airbus A350, tinha viajado do aeroporto de Chitoise, no norte da ilha de Hokkaido, para o aeroporto de Haneda, a menos de 20 quilómetros do centro de Tóquio.

Transportava 367 passageiros, incluindo oito crianças, além de 12 membros de tripulação.

Pelas 17h47 locais (8h47 em Portugal continental), o Airbus colidiu durante a aterragem com o avião da Guarda Costeira do Japão MA722, um Bombardier DHC8-300, que tinha seis pessoas a bordo e que se encontrava na pista para descolar.

A aeronave preparava-se para voar até à cidade portuária de Niigata, para entregar assistência a vítimas do sismo de magnitude 7.6 que afetou o Japão esta segunda-feira e fez pelos menos 48 mortes.