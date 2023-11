Início da trégua de quatro dias em Gaza: primeiros camiões de ajuda humanitária começam a chegar

A entrada de mais ajuda humanitária através de camiões foi um dos pontos do acordo da trégua. Segundo a Reuters, dois dos camiões, que representam organizações egípcias, apresentavam faixas com as frases “Juntos pela Humanidade” e “Pelos nossos irmãos em Gaza".



Nas próximas horas, 39 prisioneiros palestinos detidos em prisões israelitas e 13 cativos em Gaza deverão ser libertados. Segundo a BBC, há uma possível prorrogação: por cada dez reféns a mais do previsto forem libertados, a pausa nos combates é estendida por um dia.

O Hamas confirmou "a cessação total das atividades militares" durante quatro dias.

Como se processará a libertação dos reféns?

Em declarações à Renascença, Rafi Ghattas, um jornalista palestiniano radicado em Jerusalém, explica como vai funcionar esta operação de troca de prisioneiros.

"Quando os prisioneiros palestinianos forem libertados, eles regressarão às suas casas. Houve algumas vozes israelitas, dentro do Governo, que defendiam que todos os prisioneiros libertados deviam ser enviados para Gaza. Mas isso acabou por ser recusado no acordo. Por isso vão mandá-los para as suas zonas de origem", diz.

Ghattas esclarece que se os reféns "forem de Jerusalém Oriental, irão para Jerusalém Oriental. Os da Cisjordânia voltam para a Cisjordânia e os de Gaza irão para Gaza. Quanto aos reféns israelitas, sairão da Faixa de Gaza para o Egito pela fronteira de Rafah e de lá vão regressar a Israel com o apoio da Cruz Vermelha".

Segundo o jornal israelita Haaretz, os reféns adultos serão ainda submetidos a um interrogatório de segurança.

Enquanto isso, no terreno, as Nações Unidas dizem-se preocupadas com a proporcionalidade do ataque de Israel ao Hamas, uma vez que desde o início da guerra já morreram pelo menos 104 funcionários de agências humanitárias.

À Renascença, João Antunes, diretor da secção portuguesa da Médicos Sem Fronteiras, conta que uma operação deste género pode ser complexa.

"No sábado passado, tentámos fazer uma evacuação de todos as equipas que ainda estavam a trabalhar no norte de Gaza, na sequência do que aconteceu no hospital de Al-Shifa. Cerca de 130 a 140 trabalhadores da Médicos Sem Fronteiras e os seus familiares foram retirados durante essa evacuação", diz.

João Antunes conta também que "parte deste comboio humanitário foi alvo de bombardeamentos e temos a lamentar a morte de dois familiares de colegas da Médicos Sem Fronteiras".