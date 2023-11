PSOE compara amnistia na Catalunha com perdão de penas em Portugal. PPE diz que é "insulto"

A amnistia espanhola ao caso do referendo de 2017 na Catalunha, uma peça-chave para o acordo que permitiu a Pedro Sanchez ser empossado como presidente do Governo espanhol e retomar a governação, soba esta quarta-feira a debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo .



Os grupos políticos do Partido Popular Europeu (a que pertencem o PP espanhol e o PSD), do Renovar a Europa (que integra o Ciudadanos e o Partido Nacionalista Basco - PNV), do Conservadores e Reformistas (que integra o Vox) e do Identidade e Democracia (de extrema-direita) conseguiram alterar a agenda do plenário para acrescentar um debate sobre a “ameaça ao Estado de Direito em consequência do acordo governamental em Espanha”.

O debate é "incompreensível" na perspetiva de Javi Lopez, eurodeputado do PSOE, que falou com a Renascença. "O debate que se estende ao plano europeu é de difícil compreensão. A amnistia é uma figura constitucional em Espanha e que tem perfeito encaixe no espaço jurídico europeu", considera.

O político, que é também catalão, rejeita a tese de que a amnistia constitui um ataque ao Estado de Direito e argumenta que, em Portugal, também houve uma amnistia durante a visita do Papa Francisco, durante a Jornada Mundial da Juventude.

Mesmo reconhecendo que, no caso português, o perdão de penas foi aplicado a delitos menores, enquanto em Espanha se trata de crimes contra a Constituição, Javi Lopez argumenta que "com a amnistia não se negam os delitos".

"Ninguém nega que foi grave o que aconteceu em 2017, mas a Democracia e o Estado são fortes, justamente, quando perdoam e são generosos", defende.

No entanto, este membro do PSOE recusa "taxativamente" a possibilidade de realização de um novo referendo sobre a independência na Catalunha.

A tese de Javi Lopez é rebatida pelo eurodeputado espanhol Javier Zarzalejos, do PPE, que acredita que a Constituição espanhola "não contempla esta amnistia".

À Renascença,Lopez aponta que o PSOE e Pedro Sanchez também pensavam o mesmo "até à véspera das eleições".

"De repente, deram-se conta que a amnistia é constitucional. Eu acho que não. E acho que argumentar com o precedente português é um insulto às instituições portuguesas", diz, referindo-se à questão da perdão de penas aquando da visita do Papa.

Zarzalejos realça que a amnistia espanhola "cobre precisamente os delitos excluídos na amnistia portuguesa", enumerando o "terrorismo, a má utilização do dinheiro público e os ataques ao Estado de Direito".