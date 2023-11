​Um mês de guerra. Israel ainda em choque, palestinianos entre a revolta e o medo

Uma das mais ativas vozes neste campo, a neta de Adina Moshe, uma de três reféns com cidadania portuguesa, dizia-nos na semana passada que conseguiu ainda assimilar realmente o que aconteceu há um mês. O avô foi morto no kibbutz de Nir Oz, de onde provém um terço dos reféns, e Anat Moshe Shoshany dizia que não teve ainda tempo para parar e fazer o luto, porque está desde dia 7 de outubro em permanente reação, a esgotar todos os esforços para ver a avó sair do cativeiro.

As opiniões não são unânimes quanto à estratégia seguida pelo governo e quanto à forma como está a ser conduzida a operação militar em Gaza, mas sobressai um generalizado sentimento de união no país. Em Israel, quase toda a gente com quem a Renascença tem falado conhece alguém, no seu círculo pessoal ou próximo, que está entre os cerca de 1400 mortos ou desaparecidos no ataque de há um mês.

A data está a ser assinalada com algumas iniciativas, sobretudo da sociedade civil. A partir do fim da tarde, nas praças centrais de várias cidades, vão acender-se milhares de velas, em concentrações de homenagem às vítimas. ara esta noite, junto ao Muro das Lamentações, está marcada uma vigília com as famílias de reféns e desaparecidos.

Já na última noite, as paredes da cidade velha estavam forradas com uma enorme projeção de fotografias dos reféns.