Protestos espalham-se por Israel. “Não temos líderes, estamos por nossa conta”

É ali nas redondezas que funciona a sede do Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos, uma organização que se formou espontaneamente logo a seguir aos ataques do Hamas e que junta mais de 100 voluntários no apoio emocional, legal e logístico às famílias afetadas. E é essa estrutura que tem colocado em marcha os maiores protestos e ações de pressão junto do governo israelita.