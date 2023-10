Os túneis de Gaza e as lições de 2014. "Israel consegue atingir Hamas sem bombardear hospital"

Foi publicado ontem [domingo] pelo porta-voz das IDF que o Hamas não está a deixar as pessoas de Gaza saírem da cidade. Bloquearam as estradas principais, disparam contra pessoas que tentam fugir, porque querem impedir as IDF de entrar. E sabemos que toda a liderança do Hamas, as altas patentes, estão instaladas debaixo de hospitais. Foi revelado por um dos terroristas capturados e interrogados pelo Shin Bet [Serviços de Segurança de Israel]. Disseram, literalmente, que os estavam a enviar para lutar a guerra deles, enquanto eles estão sentados nos seus bunkers – isto quando estão em Gaza, porque fora de Gaza ficam em Doha, no Qatar, ou na Turquia, nos melhores hotéis do mundo.

Sabemos que as IDF tentaram que fossem retirados da cidade e da área metropolitana o máximo de civis. As forças que estão em Gaza agora já viram que muitos civis saíram. As IDF não procuram atingir nenhum civil nem nenhum edifício que não seja necessário para cumprir a missão, que é lutar contra os terroristas e salvar os civis israelitas.