Às escuras. Corte nas comunicações "dificulta a assistência humanitária” a Gaza

Ao mesmo tempo, ao impôr o cerco a Gaza, Israel avisou mais de um milhão de pessoas que vivem no norte do território para deixarem as suas casas e se moverem para sul, embora continue também a atacar a área. E apesar de inúmeros apelos da comunidade internacional, e de uma resolução aprovada na Assembleia das Nações Unidas, as “tréguas humanitárias” não são ainda uma realidade.

A fronteira com o Egito em Rafah foi aberta, mas a ajuda que por lá passa continua a ser escassa em relação às necessidades dos civis de Gaza. Segundo o secretário-geral da ONU, António Guterres, antes do conflito cerca de 500 camiões passavam a fronteira de Rafah com Gaza por dia, mas nos últimos dias apenas foi registada a entrada de cerca de 12 camiões por dia.

Com o intensificar dos ataques por parte de Israel e o escassear de recursos como água, medicamentos e combustíveis, serviços tão básicos como os hospitais começam a deixar de funcionar.

Na Faixa de Gaza, médicos, organizações internacionais e autoridades de saúde descrevem condições tenebrosas, como o de feridos a serem operados com pouca ou nenhuma anestesia, através da luz de telemóveis ou com o uso de vinagre como anti-séptico, reporta o The Guardian na região.

Ao mesmo tempo, mais de 20 hospitais no norte e centro de Gaza - que representam grande parte do serviço de saúde do território palestiniano - receberam ordem do Exército de Israel para evacuar.

Numa altura em que o conflito entra na sua quarta semana, a Organização Mundial de Saúde (OMS) veio reiterar os apelos a um cessar-fogo imediato, alertando para a necessidade de serem tomadas todas as precauções para proteger civis e infraestruturas civis, o que inclui os trabalhadores do setor da saúde, os doentes, as instalações de saúde e as ambulâncias, bem como os civis que se encontram abrigados nessas instalações.

“Devem ser tomadas medidas ativas para garantir que estas pessoas não são prejudicadas e que seja assegurada uma passagem segura para a circulação de material médico, combustível, água e alimentos, tão desesperadamente necessários, para Gaza e através dela.”

Os relatos de bombardeamentos perto dos hospitais Indonésia e Al Shifa “são extremamente preocupantes”, avisa a OMS, reiterando a impossibilidade de evacuar os espaços e retirar os doentes sem pôr em perigo as suas vidas.

“Os hospitais de toda a Faixa de Gaza já estão a funcionar na sua capacidade máxima, devido à quantidade de feridos resultantes de [três] semanas de bombardeamentos incessantes, e não conseguem absorver um aumento dramático do número de doentes, abrigando simultaneamente milhares de civis”, alerta ainda a OMS.

Os profissionais de saúde que se mantiveram ao lado dos seus doentes enfrentam uma escassez de meios, sem espaço para acomodar novos doentes e sem suprimentos médicos para lhes aliviar a dor. “A cada hora que passa, há mais feridos, mas as ambulâncias não conseguem chegar até eles devido à falta de comunicações. As morgues estão cheias. Mais de metade dos mortos são mulheres e crianças.”