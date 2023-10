Richard Zimler. Comparação com o Holocausto "é jogar com as emoções de israelitas e judeus de todo o mundo"

Não tenho de confiar nas pessoas, porque há organizações de propaganda que fazem isso propositadamente, que lançam notícias falsas precisamente para conseguir captar a opinião pública. Temos de ter muito cuidado nesta situação.

Uma maneira de tentar evitar essas notícias falsas é falar com as pessoas nos locais, é falar com os palestinianos cujos bairros foram destruídos e falar com os médicos e enfermeiros do hospital destruído. Do lado do Israel é falar com as famílias que têm familiares reféns do Hamas.

Acho que isso é importantíssimo, estar no sítio e não contar com reportagens no Twitter. Isso seria um disparate total.

Concorda que a Assembleia da República tenha projetado as cores da bandeira de Israel na sua fachada? Portugal deve tomar este tipo de posição?

Fico dividido em dois, porque, por um lado, acho que é positivo mostrar solidariedade com Israel e mostrar a nossa empatia, porque muita gente foi morta em ataques terroristas e é importante denunciar isso sempre e denunciar a utilização de violência, denunciar o sofrimento. Acho que isso é importante.

Por outro lado, não sei. Acho que devíamos mostrar mais empatia para com o povo palestiniano, porque o povo palestiniano não é o Hamas. O Hamas não representa todo o povo palestiniano. Estão a trair os sonhos do povo palestiniano, porque estão a criar condições para que nunca possa haver dois Estados, nunca possa haver um Estado palestiniano independente.

O Hamas tem uma estratégia absolutamente contraproducente. Se calhar deveríamos evitar essas demonstrações simbólicas neste momento. É um momento tão delicado, tão difícil para os dois povos, que talvez fosse melhor não manifestar apoio, não fazer manifestações.

É por isso que eu não participo em manifestações pró-palestinianos ou pró-israelitas neste momento. Quero evitar isso, porque estou a favor dos dois povos e quero oportunidades para os dois povos. Quero paz, quero tranquilidade. Quero uma situação em que os jovens dos dois lados possam realizar os seus sonhos.

Teme que o que está a acontecer na Faixa de Gaza acenda um rastilho de violência em todo o mundo entre judeus e muçulmanos, nomeadamente na Europa?

Não sei bem o que está a acontecer na Europa. Eu estive na Suécia recentemente e também na Dinamarca e os meus amigos lá, alguns judeus, alguns que não são judeus, dizem que o antissemitismo nesses países está muito virulento, muito visceral, em parte fomentado pelas comunidades árabes nesses dois países e em França também. Ser judeu, neste momento, é de facto um perigo e um risco.