"A resposta militar israelita a este ataque horrendo do Hamas não é uma solução para a violência. A única saída é política e diplomática"

Considera que a estratégia política de Netanyahu e deste governo forneceu, de alguma forma, um contexto político ou militar que tornou inevitáveis os termos em que nos encontramos e a própria ação do Hamas?

Não para a ação do Hamas mas para a de Netanyahu. A política de Netanyahu está a explodir à frente dos nossos olhos. Esse nível de força para com o Hamas é um resultado direto dessa política. Basear a segurança nacional apenas na força, sem tratar as causas profundas da violência através de um processo diplomático, vai levar a uma explosão. Enquanto as raízes profundas - a ocupação em curso e o cerco a Gaza - estiverem presentes, aí estarão também as razões para a violência. E não há uma solução militar para isso. Há uma resposta militar a este ataque horrendo pelo Hamas. Mas isso não é uma solução.

Qual é a solução?

A única saída é uma solução política e diplomática, que aborde as causas profundas desta violência, que são 56 anos de ocupação - e ainda mais de conflito - a juntar a 16 ou 17 anos de cerco em Gaza. A única maneira de isto acabar de forma sustentável é uma realidade onde ambos os lados saem de uma sala com direitos e dignidade. E é isso que devemos perseguir.

Sustenta que Israel tem a obrigação de retaliar. Mas como pode fazê-lo sem causar impacto nas vidas dos civis em Gaza quando sabemos que o terreno é particularmente exigente e desafiador? Ao longo dos anos a "Breaking The Silence" recolheu vários testemunhos de soldados que falavam em "escudos humanos".

Não estou agora na sala de controlo e nas células de ataque, a ver exatamente o que está a ser feito. Só mais tarde saberemos o que está a acontecer exatamente agora. Não tenho provas diante de mim para dizer se as práticas e as táticas que estão a ser usadas são conformes ao direito internacional. Mas conheço os princípios. A pedra angular do direito internacional é muito clara: proporcionalidade e distinção. Não temos permissão para atingir alvos civis, apenas alvos militares. E quando os visamos, entendemos também internacionalmente que há danos colaterais. Mas estes precisam de ser proporcionais às conquistas militares e operacionais que se pretendem em cada ataque. Percebemos que podem existir erros e danos colaterais, mas a questão é se esses princípios são ou não seguidos.

Se olharmos para o histórico das operações em Gaza [ "Margem Protectora" em 2014, "Pilar de Defesa" em 2012, "Chumbo Fundido" em 2008] é muito, muito claro que o regime militar de regras de combate não seguiu o Direito Internacional. E foi isto que contestámos, como ativistas dos direitos humanos. Não sei ainda o que está a acontecer agora. Se se quiser ser um especialista e uma pessoa séria, não podemos falar sobre coisas que não sabemos.

Mas pode falar dos testemunhos das operações passadas recolhidos pela "Breaking The Silence". E o que vos disseram sobre as cadeias de comando nestas operações? No caso da ordem de um comandante, o que aconteceu realmente no campo de batalha? As ordens foram 100% atendidas pelos soldados?

Para ser honesto, nas operações anteriores de 2009, 2012 e 2014, o problema não foi o comportamento de soldados individuais. O verdadeiro problema estava nas ordens, que eram inaceitáveis. As regras de empenhamento não eram aceitáveis, incluindo nas invasões terrestre de 2009 e de 2014, com as Forças de Defesa de Israel (IDF) a lançarem panfletos em cidades de Gaza, como Beit Hanoun, Beit Lahiya ou Bani Suheila, que têm dezenas de milhares de pessoas, onde davam prazos para os civis saírem. E uma vez iniciada a invasão terrestre, todas essas áreas foram tratadas como um campo de batalha convencional da "velha escola", onde não havia "pessoas inocentes". E as ordens eram para disparar sobre pessoas, mesmo que não estivessem armadas, desde que não fossem crianças ou mulheres idosas, pessoas claramente inocentes. Um homem em idade militar nessas cidades durante a invasão terrestre tornou-se um alvo legítimo ao abrigo de ordens inaceitáveis aos meus olhos.

Agora, o que realmente escutámos é que, por vezes, oficiais e soldados de baixa patente entendiam que as ordens eram tão loucas que eles próprios violavam as ordens e não disparavam. Portanto, o problema eram as ordens, não o comportamento das pessoas no terreno. Sim, às vezes eles violavam as ordens, porque entendiam que não correspondiam à realidade.