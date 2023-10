Guerra Israel-Hamas é a mais mortífera desde 2008. Os números vistos à lupa

Nos primeiros quatro dias do confronto, até 11 de outubro, registaram-se mais vítimas israelitas do que palestinianas na sequência do ataque inicial do Hamas. A partir de dia 12, as fontes oficiais de Israel não comunicaram mais mortes, apesar de se continuar a verificar um aumento do número de feridos.

Desde esse dia, o número de mortes registado pelo Ministério da Saúde de Gaza mais do que duplicou, subindo de 1.417 para 3.478.

Foi a 13 e 14 de outubro, após Israel ter ordenado a deslocação forçada de mais de um milhão de pessoas no enclave e ter anunciado uma incursão terrestre para breve, que se registaram mais mortes entre palestinianos. Depois, seguiu-se a madrugada de 17 de outubro, dia em que o hospital al-Ahli, em Gaza, foi alvo de um ataque que terá provocado a morte de, pelo menos, 470 palestinianos, de acordo com o relatório do Ministério da Saúde de 18 de outubro.