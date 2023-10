Irão ameaça entrar na guerra contra Israel? "Pode acontecer, mas não é assim tão simples"

A visita de Joe Biden a Israel pretende "marcar o terreno político-militar, de solidariedade com Israel, contendo, por outro lado, os excessos que possam levar, no pior cenário, ao desencadear de um conflito mais alargado".

A tese é de José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais.

Em declarações à Renascença, no dia em que o Presidente dos Estados Unidos inicia uma ronda de visitas ao Médio Oriente - no quadro da guerra desencadeada pelos ataques do Hamas em solo israelita a 7 de outubro - este especialista em política internacional admite que a anunciada operação terrestre das forças israelitas em Gaza trará uma "situação muito delicada do ponto de vista humano, com enorme sofrimento humano das populações palestinianas", o que pode, no limite, tentar o Irão e os grupos paramilitares aliados a envolver-se de forma mais direta no conflito. .

Daí que Teixeira Fernandes conclua que, para além da solidariedade com Israel e do discurso preventivo face a eventuais excessos de força contra civis, Biden "quererá dar um sinal muito claro ao Irão e aos seus aliados", ao mesmo tempo "quererá fazer um balanceamento diplomático muito delicado que é apoiar Israel, mas manter os países árabes diplomaticamente mais ou menos também do lado da normalização.

Nos últimos dias, Teerão admitiu que as milícias do Hezbollah estariam a ponderar uma ação preventiva, caso Israel mantivesse o cerco e os bombardeamentos a Gaza.

Não sendo um cenário a excluir, o investigador do IPRI acredita que, "pelo menos nesta fase, isso fará parte de um jogo de ameaças políticas, de pressões sobre o outro lado na opinião pública... não podemos ignorar isto, pode acontecer, mas não é assim tão simples também o Irão se envolver mais diretamente nisto".