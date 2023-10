​Invasão de Gaza iminente? Contraofensiva israelita “é só o princípio”

António Guterres falava antes de uma reunião do Conselho de Segurança à porta fechada sobre a situação no Médio Oriente. "Os hospitais no sul de Gaza já estão lotados e não poderão aceitar milhares novos pacientes vindos do norte", frisou.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a apontar o dedo ao Hamas, que acusou de agir com "pura maldade", e prometeu não descansar até que os reféns na posse do grupo palestiniano sejam resgatados.



Após o ultimato de Israel, milhares de palestinianos começaram a fugir para o sul da Faixa de Gaza, de carro, mota, camião ou a pé.

Na cidade de Gaza, folhetos em árabe lançados por 'drones' (aparelhos voadores não tripulados) israelitas apelavam aos residentes para abandonarem as suas casas "imediatamente".



O Hamas, no poder em Gaza desde 2007, rejeitou o apelo à evacuação. "O nosso povo palestiniano rejeita a ameaça dos dirigentes da ocupação e os seus apelos para que abandonem as suas casas e fujam para o sul ou para o Egito", declarou.

O secretário de Estado do Vaticano reafirma que a Santa Sé ”está pronta para toda e qualquer mediação que seja necessária”. Entrevistado pelos media da Vaticano, o cardeal Pietro Parolin manifesta preocupação pelas vítimas civis dos bombardeamentos em Gaza e pede “proporcionalidade na legítima defesa por parte de Israel”.

Pietro Parolin considera necessário “recuperar o sentido da razão, abandonar a lógica cega do ódio e rejeitar a violência como solução”.

De acordo com os últimos balanço, pelo menos 1.900 pessoas morreram na Faixa de Gaza e há 7.696 feridos, depois do ataque do Hamas contra Israel que provocou 1.300 mortos.