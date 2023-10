Um mapa para entender a guerra entre Israel e Hamas

O ataque do do grupo palestiniano Hamas que espoletou a declaração de guerra e intensificou o cerco à Faixa de Gaza por parte de Israel aconteceu no passado sábado, 7 de outubro. A partir das 6h30 da manhã o Hamas atacou por ar, terra e mar várias cidades israelitas.

O grupo comunicou ter disparado cerca de 3.000 rockets, enquanto as forças israelitas falam de 2.500 disparos. Cinco tipos de mísseis foram utilizados no ataque.

Os mísseis atingiram cidades como Sderot, a 10 quilómetros da fronteira com a Faixa de Gaza, Rehhovot, a 45 quilómetros, e Jerusalém, a 75 quilómetros.

Na segunda-feira, Israel reportava que este ataque tinha provocado pelo menos 900 mortos. Número que viria a subir rapidamente. Além das vítimas provocadas, o Hamas fez cerca de 150 reféns israelitas e estrangeiros.

O mapa abaixo descreve os eventos que se seguiram a esta primeira vaga de bombardeamentos.