“Revoltamo-nos contra a opressão israelita. Não vamos receber a liberdade numa caixa de correio”

Nabil Abuznaid, homem próximo da fação moderada palestiniana, acusa Israel de não ter ajudado a Autoridade Palestiniana no seu esforço de diálogo. O diplomata que lidera a Missão da Palestina em Lisboa defende que, sem uma mediação árabe nas próximas horas, há maior probabilidade de uma escalada da guerra para uma outra frente conduzida pelo Hezbollah a partir do Líbano. Em entrevista à Renascença, fica ainda a análise sobre as relações entre o mundo árabe e Israel e a perceção do apoio português à Palestina.

Como classifica os acontecimentos do último sábado em Israel?

Bom, acordámos de manhã e ouvimos as notícias como todos vós. Eram de esperar [os acontecimentos], porque as condições no terreno eram muito difíceis, especialmente no ano passado, porque, com o novo governo, as coisas tornaram-se mais difíceis. A liberdade para os palestinos estava a ficar mais difícil. As pessoas não tinham acesso às suas mesquitas. Por exemplo, em Jerusalém, os cristãos também foram impedidos de ir às suas igrejas. Na semana passada vimos jovens israelitas a cuspir nos cristãos que caminhavam com a Cruz em Jerusalém.

Isso são justificações para o que aconteceu?

Não por esse motivo, mas pela opressão. Com uma ocupação de 56 anos, não sei o que poderia despertar o mundo. Olhe para mim, comecei muito novo a ver as tropas e as escavadoras dos ocupantes israelitas que chegaram em 1967. Estou a reformar-me neste momento e não vi um dia de liberdade ou um dia de justiça.

Mas isso justifica a forma como esta operação foi conduzida pela Hamas?

A ocupação tem justificação? Será que as pessoas conseguem resistir? As pessoas, quando são por vezes oprimidas em Portugal, revoltam-se contra a opressão e assim alcançam a sua liberdade. Acha que alguém nos vai mandar a liberdade como um presente, ou que a vamos receber numa caixa de correio? As pessoas lutam sempre pela sua liberdade e por vezes não aguentam a opressão.

Quando Israel e o seu o novo governo de direita destroem a cidade de Nablus ou nas aldeias ao seu redor queimam os palestinianos; quando Netanyahu vai à ONU com um mapa que não mostra onde fica a Palestina, é apagada do mapa; isso significa que nos dizem que não existimos.

Mas em muitas décadas do que chama de ocupação, não houve apenas guerra. Houve conversações, diálogos e a Autoridade Palestiniana tem uma abordagem diferente da do Hamas em relação a Israel.

Sim. Lembre-se da Intifada, quando as pessoas saíram às ruas, e da Segunda Intifada. Há opressões diárias. Se for a um calendário, todos os dias vê palestinianos mortos, impedidos de seguir este ou aquele caminho. Acorda de manhã no seu terreno e as suas oliveiras são cortadas pelo comportamento dos colonos, que são protegidos pelo exército. Por isso as pessoas às vezes perdem a esperança. Não há realmente nada pelo que esperar. Precisamos realmente de alguma garantia de que algo acontecerá. Mas os israelitas dizem que não falam connosco, com os palestinianos. E realmente viver sob ocupação não é uma vida fácil.

Mas às vezes durante estas décadas, particularmente nos últimos anos, alguns até falavam sobre uma “Ocupação Cinco Estrelas”, especialmente na Cisjordânia e em algumas cidades, quase que “normalizando” essa “ocupação”. Isso não foi uma ameaça para a causa palestiniana?

O que quer dizer com normalizar relações?

Refiro-me à normalização da ocupação. Como se fosse um status quo, em que alguns parecem confortáveis com a situação.

Não é que as pessoas estejam confortáveis. Elas não têm escolha. Talvez observe as pessoas a comer num restaurante ou a comprar vegetais, mas a liberdade é negada. O mais importante para qualquer ser humano é ser livre. E para nós, não importa qual seja, não existe ocupação boa ou má. É horrível viver sob ocupação quando não se consegue seguir com a sua vida, não se consegue ir aonde se quer. Vai-se para uma prisão sem motivo. A vida não está nas nossas mãos.

Gostaria realmente de clarificar a sua opinião sobre o tipo de ações que o Hamas utilizou nesta operação. Parece compreender muito bem as razões para isso. Mas matar muitos civis não terá em Israel o mesmo efeito que se pode encontrar em Gaza, por exemplo, quando são atacados?

Voltemos então a esta matança de ambos os lados. Direi que o Hamas tem uma visão diferente, mas eles são palestinianos. Eu mesmo, nós, com a Autoridade Palestina tentámos negociar com os israelitas. Decidimos ir a Oslo, assinámos um acordo e reconhecemo-nos mutuamente. A Organização para a Libertação da Palestina (OLP) reconheceu Israel e Israel reconheceu a OLP. O que aconteceu cinco meses depois é que um colono israelita foi a uma mesquita em Hebron enquanto as pessoas rezavam para matar pessoas. Porquê? Eles, a direita de Israel, queriam acabar com o processo de paz. Depois Arafat e Rabin conseguiram salvar o processo de paz. O que aconteceu? Rabin foi morto por um colono israelita, portanto mataram o processo de paz. Depois disso vieram mais confiscos de terras. A paz não funcionou e tivemos mais subtração de território e opressão.

Por isso, o que disse o Hamas? Que nós tentámos, que não salvámos nenhum pedaço de terra, que não nos aproximámos da liberdade, que os colocámos numa pior situação. Disseram-nos “não somos estúpidos para tentar o mesmo caminho e continuaremos a luta armada”. Se olhar para a história, as pessoas têm que lutar pela liberdade. Disseram-nos “vocês, que somos seculares e acreditam no processo de paz, cometeram um grande erro e vejam como os israelitas nem sequer falam convosco” Então é nisto em que acreditam.

Há uma luta interna entre os palestinianos.

Sim, é o caminho deles. Mas provavelmente não estariam aqui a falar comigo se nada tivesse acontecido no dia 7. E é por isso que os israelitas dizem que a nossa liderança não tem grande influência. Não estão a falar com a nossa Autoridade Palestiniana, com o Presidente Abbas. E dizem que, com o tempo, tratando-se da “organização terrorista Hamas” não há ninguém para falar connosco.

Os israelitas beneficiam disto. Quando assinámos acordos com eles, eles não respeitaram uma única disposição dos seus acordos. Perdemos mais terras e perdemos o respeito do nosso povo, que nos diz que isto é uma anedota. Este país, Israel, não respeitará realmente o processo de paz. Agora, o Hamas tomou um caminho diferente. Nós discordamos disso.