“Hezbollah cometerá erro enorme se entrar na guerra. Mas estamos preparados para lutar em várias frentes”

Dor Shapira está há dois anos no cargo de embaixador de Israel em Lisboa. Em entrevista à Renascença, o diplomata diz que os portugueses apoiam os israelitas depois do ataque do Hamas do fim de semana, mas deixa entender que a gravidade dos atos cometidos não é percetível por inteiro no nosso país. O diplomata acredita que o Irão está na retaguarda de todos os acontecimentos e coloca os vizinhos árabes num “círculo da paz”. Temos uma situação de guerra que, para muitos, é apenas a continuação da luta entre Israel e os palestinianos. Gostaria de perguntar de forma muito direta se a resposta de Israel neste momento é estritamente direcionada ao Hamas, grupo que desencadeou a infiltração no país no último sábado. Acho que deveríamos começar por explicar onde tudo começou. Neste momento, estamos em guerra, mas não contra os palestinianos. Estamos em guerra contra a organização terrorista chamada Hamas. No sábado de manhã, acordamos com um pesadelo. Quase 5.000 foguetes foram lançados contra cidades israelitas. E então compreendemos que isso era uma distração para milhares de terroristas atravessarem a fronteira e começarem a massacrar todos os israelitas que encontraram pelo caminho. Alguns deles estavam nas cidades que não estão longe da fronteira. E alguns deles, infelizmente, estavam numa festa onde milhares de jovens dançavam e se divertiam e foram massacrados por aqueles terroristas da forma mais brutal que sequer podiam imaginar. Portanto, a nossa guerra é contra esta organização terrorista. É exatamente igual à guerra contra o ISIS, a Al Qaeda ou qualquer outra organização terrorista. Não é contra o povo palestino. Muitos ficaram convencidos de que foram surpreendidos. Por coincidência, estivemos na estreia do filme “Golda” e tudo isto nos lembra daqueles tempos. Este é um segundo momento “Yom Kipour”? Não quero entrar em definições agora, porque ainda estamos na fase de travar esta guerra. Assim que esta guerra acabar, teremos bastante tempo para investigar e verificar se há algum erro que precisemos corrigir. E tenho certeza de que iremos repará-los. Mas agora não é o momento. Agora precisamos de estar unidos para vencer esta guerra e devolver a segurança ao povo de Israel. Quando é que esta operação vai terminar? Qual é o objetivo principal? Apenas destruir apenas o aparelho militar do Hamas? Existem muitos civis na Faixa de Gaza. Temos três objetivos. A primeira é restaurar a tranquilidade ao povo do Sul em Israel e restaurar a segurança em todo Israel. O segundo objetivo é trazer de volta os 130 reféns que foram brutalmente levados pelo Hamas para Gaza. Entre eles estão, aliás, idosos como os sobreviventes do Holocausto que agora estão mantidos como reféns em Gaza, além de bebés e crianças pequenas separados dos pais. E o terceiro objetivo será eliminar todas as capacidades do Hamas, a fim de garantir que esta organização terrorista nunca mais será capaz de fazer tal coisa novamente. A ONU manifesta preocupação com o bloqueio dos serviços e mantimentos vitais para Gaza. O que tem a dizer sobre isso? Respeito muito a ONU, mas somos um país soberano. E nós seguimos as regras. Mas vamos fazer uma espécie de jogo imaginário. Pense em Portugal. Pense no festival NOS ALIVE que vocês realizam aqui uma vez por ano. Pensem nos milhares de portugueses, nos vossos filhos, nos meus filhos, que estão a dançar e a ir a este tipo de festival só para se divertirem, para dançarem, para mostrarem, expressarem amor. E então, terroristas entram no festival e começam a massacrá-los, violando mulheres, decapitando alguns homens, fazendo reféns e matando todos os judeus que podem só porque estão na sua organização. Pense no que sentiria se isso acontecesse em Portugal. Cinco dias depois, sentar-se-ia e começaria a discutir o que diz a ONU ou começaria a discutir o que pode fazer para garantir que isso nunca aconteça novamente? Estamos na fase de garantir e ter certeza de que isto nunca mais vai acontecer. Para vocês, como disse, é um jogo imaginário. Para nós, é uma realidade cruel. É um pesadelo. Podemos esperar uma longa operação? Tenho a certeza de que será uma operação longa, porque precisamos ter certeza de que isto nunca mais acontecerá. Israel está disposto a permitir de alguma forma corredores que permitam fazer chegar alguma ajuda a Gaza? Eles terão que discutir isso. E na guerra isso é algo que leva tempo. Uma guerra, infelizmente, é também algo que afeta os civis. Posso assegurar-vos que quando atacamos, fazemo-lo apenas contra alvos militares e operacionais terroristas. Fazemos tudo o que podemos e todos os esforços para minimizar os danos em civis. Na verdade, algumas infraestruturas civis já foram visadas. Fazemos tudo o que podemos para garantir a minimização dos danos civis e à infraestrutura civil. Mas numa guerra, coisas dessas acontecem. Quando a América entrou em guerra contra a Al-Qaeda depois do 11 de Setembro, quando a Nato entrou em guerra contra o ISIS no Iraque e contra os Taliban no Afeganistão, foram para uma guerra contra o terror, para garantir que o terrorista fosse eliminado para salvar o mundo civilizado. Nessas guerras, muitas pessoas inocentes no Afeganistão, na Síria e no Iraque perderam a vida, porque isso acontece na guerra. Afirma que a guerra é contra o Hamas, não contra os palestinos. A Autoridade Palestina ainda tem a mesma legitimidade para conversar com Israel como tem feito há décadas? Claro. Estamos em contacto com a Autoridade Palestiniana. Essa nem é uma questão. O problema é que Gaza foi tomada pelo Hamas e a Autoridade Palestina já não controla Gaza. E é uma história devastadora, porque o povo de Gaza também foi feito refém por estas organizações terroristas. Israel está disposto a sentar-se com a Autoridade Palestina para de alguma forma resolver esta situação? Reunimos com a Autoridade Palestiniana há 30 anos. Essa não é a questão agora. Se me perguntar se agora é a hora. Não, não, não é o momento para isso. E quando pode ser esse momento? Agora precisamos de nos concentrar em acabar com esta guerra contra estas organizações terroristas. Assim que terminarmos, falaremos sobre a próxima etapa. Tem que entender uma coisa que escapa aqui às pessoas. Não sou português, sou israelita. Para mim, não é algo que esteja a acontecer a quilómetros de distância daqui. Para mim, é a realidade. A minha filha mora em Israel. Os meus pais moram em Israel. A minha família e os meus amigos lutam agora pela segurança de Israel. Se há alguém neste país que realmente quer a paz em Israel, que quer calma e segurança, sou eu. Com todo o meu respeito por outras organizações ou outras pessoas que tentam explicar-me porque é importante ter paz em Israel, este é o meu interesse em ter paz em Israel. Mas este é também o resultado de muitos anos de luta e guerra nesta zona . Claro. Não somos privilegiados como Portugal. Os nossos vizinhos são um pouco diferentes dos vossos. E precisamos de lutar e isso leva muito tempo, mas não nos tira do objetivo e da meta de ter paz. E alcançámos a paz. Mencionou o filme “Golda”. Foi uma das guerras mais brutais e cruéis de Israel, a Guerra do Yom Kippur. Mas, logo depois disso, conseguimos a paz com o nosso maior inimigo naquela época, o Egito. E depois com a Jordânia. E nos últimos três anos, alcançámos também a paz com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos. E espero que muitos outros países se juntem ao círculo da paz. Mas, com todo o respeito e o objetivo de alcançar a paz com os países árabes, ainda precisamos de combater aqueles que estão a tentar criar problemas e o caos na nossa região.

Neste momento, temos relatos de suspeitas de infiltrações provenientes do Líbano e há tensão no norte de Israel. Estão preocupados com a possível contaminação do conflito para outras fronteiras de Israel? Em primeiro lugar, claro que estamos preocupados. Ninguém quer ter uma grande guerra. Queremos terminar o que estamos a fazer neste momento com a Faixa de Gaza. Em segundo lugar, se o Hezbollah cometer este enorme erro e decidir que quer entrar em guerra com Israel, estaremos prontos. Podemos ter duas frentes. Podemos lutar também em três frentes. Esse não é o problema. Penso que será um enorme erro de cálculo por parte do Hezbollah se fizer isso e eles pagarão por isso. Estão preparados para isso? Claro que estamos preparados para isso. Isso nem se questiona. Esse é um cenário muito real para Israel? Para Israel, este cenário tem sido real nos últimos 75 anos. Temos estado preparados para isso. Então essa nem é a questão. Mas há uma terceira nota, que me leva de volta ao que disse antes. Penso que quando olhamos hoje para o Médio Oriente, vemos que está dividido em dois, entre aqueles que querem a estabilidade e a prosperidade e aqueles que querem criar o caos. Aqueles que querem estabilidade são aqueles que se juntam ao círculo da paz. Pode nomeá-los? Claro. São o Egipto, a Jordânia, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, a Arábia Saudita e outros como Marrocos. Aqueles que querem criar o caos são liderados pelo Irão. Esse é o objectivo do Irão, de criar este caos e não apenas no Médio Oriente, mas também em todo o mundo. O Irão é o cérebro por detrás de isto tudo? O Irão é o cérebro por detrás da criação do caos no mundo. Vemos isso na Ucrânia porque eles apoiam e ajudam a Rússia na Ucrânia. Vemos isso na Europa e na América Latina, porque sabemos e temos provas de que eles conduzem e tentam realizar ataques terroristas na América Latina e na Europa. E,claro, vemos isso no Médio Oriente. São eles que apoiam o Hezbollah no Líbano. 93% do financiamento do Hamas, que está a lutar agora connosco, vem do Irão. A Jihad Islâmica, que também é um dos nossos inimigos na fronteira com Gaza, é totalmente financiada, a 100%, e obtêm as suas armas no Irão. Então, é claro que eles estão por detrás disto. Isto comprometerá de alguma forma o movimento de normalização das relações que estavam em curso entre a Arábia Saudita e Israel? Penso exatamente o contrário, porque, mais uma vez, esses países querem ter boas relações com Israel porque é bom para eles. É bom para o seu povo, é bom para o seu comportamento internacional. E é por isso que eles querem esta paz com Israel. Eles não querem fazer parte deste caos que o Irão está a criar. Eles não querem fazer parte da organização terrorista. Veja até mesmo os palestinos na Cisjordânia. Eles compreendem que o que o Hamas está a fazer na Faixa de Gaza não os representa. É importante dizer que o Hamas não se preocupa com o povo de Gaza. Digo ainda mais do que isso: o objetivo do Hamas, se lermos o seu manifesto, é não ter um Estado palestiniano, mas garantir que Israel será eliminado, garantir que o Estado judeu desaparecerá. Eles não se importam com o seu povo. A melhor maneira de demonstrar isso é que eles usam o seu próprio povo como escudos humanos.