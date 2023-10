“Hezbollah cometerá erro enorme se entrar na guerra. Mas estamos preparados para lutar em várias frentes”

Neste momento, temos relatos de suspeitas de infiltrações provenientes do Líbano e há tensão no norte de Israel. Estão preocupados com a possível contaminação do conflito para outras fronteiras de Israel?

Em primeiro lugar, claro que estamos preocupados. Ninguém quer ter uma grande guerra. Queremos terminar o que estamos a fazer neste momento com a Faixa de Gaza. Em segundo lugar, se o Hezbollah cometer este enorme erro e decidir que quer entrar em guerra com Israel, estaremos prontos. Podemos ter duas frentes. Podemos lutar também em três frentes. Esse não é o problema. Penso que será um enorme erro de cálculo por parte do Hezbollah se fizer isso e eles pagarão por isso.

Estão preparados para isso?

Claro que estamos preparados para isso. Isso nem se questiona.

Esse é um cenário muito real para Israel?

Para Israel, este cenário tem sido real nos últimos 75 anos. Temos estado preparados para isso. Então essa nem é a questão. Mas há uma terceira nota, que me leva de volta ao que disse antes. Penso que quando olhamos hoje para o Médio Oriente, vemos que está dividido em dois, entre aqueles que querem a estabilidade e a prosperidade e aqueles que querem criar o caos.

Aqueles que querem estabilidade são aqueles que se juntam ao círculo da paz.

Pode nomeá-los?

Claro. São o Egipto, a Jordânia, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, a Arábia Saudita e outros como Marrocos. Aqueles que querem criar o caos são liderados pelo Irão. Esse é o objectivo do Irão, de criar este caos e não apenas no Médio Oriente, mas também em todo o mundo.

O Irão é o cérebro por detrás de isto tudo?

O Irão é o cérebro por detrás da criação do caos no mundo. Vemos isso na Ucrânia porque eles apoiam e ajudam a Rússia na Ucrânia. Vemos isso na Europa e na América Latina, porque sabemos e temos provas de que eles conduzem e tentam realizar ataques terroristas na América Latina e na Europa. E,claro, vemos isso no Médio Oriente. São eles que apoiam o Hezbollah no Líbano. 93% do financiamento do Hamas, que está a lutar agora connosco, vem do Irão. A Jihad Islâmica, que também é um dos nossos inimigos na fronteira com Gaza, é totalmente financiada, a 100%, e obtêm as suas armas no Irão. Então, é claro que eles estão por detrás disto.

Isto comprometerá de alguma forma o movimento de normalização das relações que estavam em curso entre a Arábia Saudita e Israel?

Penso exatamente o contrário, porque, mais uma vez, esses países querem ter boas relações com Israel porque é bom para eles. É bom para o seu povo, é bom para o seu comportamento internacional. E é por isso que eles querem esta paz com Israel. Eles não querem fazer parte deste caos que o Irão está a criar. Eles não querem fazer parte da organização terrorista.

Veja até mesmo os palestinos na Cisjordânia. Eles compreendem que o que o Hamas está a fazer na Faixa de Gaza não os representa. É importante dizer que o Hamas não se preocupa com o povo de Gaza. Digo ainda mais do que isso: o objetivo do Hamas, se lermos o seu manifesto, é não ter um Estado palestiniano, mas garantir que Israel será eliminado, garantir que o Estado judeu desaparecerá. Eles não se importam com o seu povo. A melhor maneira de demonstrar isso é que eles usam o seu próprio povo como escudos humanos.