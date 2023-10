ONU vai investigar crimes de guerra em Israel e Gaza. O que se sabe ao quarto dia

Foi também avançado que pela Agência Reuters que dois membros do gabinete político do Hamas, Jawad Abu Shammala e Zakaria Abu Maamar, foram mortos num ataque aéreo em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza.

Os militares israelitas também confirmaram a morte de Abu Shammala e Abu Maamar, afirmando que foram atingidos durante a noite.

Governo israelita vai armar civis



O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, anunciou que o seu ministério vai avançar com a aquisição de 10 mil espingardas para armar "equipas de segurança civil" em Israel e na Cisjordânia ocupada, informa o Times of Israel.

De acordo com o jornal, as espingardas, das quais 4.000 já foram compradas, serão enviadas para as cidades israelitas próximas das fronteiras e também para as cidades mistas judaico-árabes no interior de Israel e para os colonatos da Cisjordânia.

Ben-Gvir, que já foi condenado por apoio ao terrorismo e incitamento contra os árabes, afirmou: "Vamos virar o mundo de pernas para o ar para que as cidades sejam protegidas".

Israel declarou formalmente guerra no domingo e convocou 300 mil reservistas para o serviço, assinalando um possível ataque terrestre a Gaza.

Troca de presos só após fim das hostilidades

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, disse esta terça-feira que uma troca de prisioneiros só será abordada após o fim da guerra. Em comunicado, citado pelo britânico "The Guardian", afirma que as partes que contataram o Hamas para "fornecer mediação para a libertação de reféns através de uma troca de prisioneiros foram informadas da decisão".

Esta terça-feira, o líder do partido Lista Árabe Unida, Mansour Abbas, apelou ao Hamas para que liberte, por motivos religiosos, alguns dos reféns israelitas feitos durante o ataque levado a cabo este fim de semana.

“Os valores do Islão obrigam-nos a não levar mulheres, crianças e idosos como prisioneiros”, apelou Mansour Abbas numa publicação nas redes sociais.

Segundo afirmou o embaixador de Israel nas Nações Unidas, Gilad Erdan, em declarações à CNN, o número de reféns em Gaza estava entre 100 e 150.

De acordo com a Sky News, a “Operação Tempestade Al-Aqsa”, lançada pelo Hamas em Israel, terá sido preparada durante mais de um ano.

Israel ameaça bombardear camiões do Egito

O Canal 12 de Israel avançou que as autoridades israelitas alertaram o Egipto contra o fornecimento de ajuda à Faixa de Gaza, afirmando que os camiões que transportassem mantimentos para a zona seriam alvo de ataques aéreos.

Pouco depois do anúncio, os comboios de camiões de combustível e de mercadorias egípcias que deviam entrar em Gaza através do posto fronteiriço sul com o Egipto "retiraram-se do posto de Rafah", refere o Channel 12, e a passagem está encerrada por tempo indeterminado.

As autoridades israelitas anunciaram, na segunda-feira, um cerco total à faixa de Gaza, com cortes no abastecimento de água, combustível e alimentos.

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, já se declarou "profundamente angustiado" com a decisão de Israel, já que na Faixa de Gaza se encontram mais de dois milhões de pessoas, quase metade das quais são crianças.

"A situação humanitária em Gaza já era extremamente grave antes destas hostilidades; agora só se vai deteriorar exponencialmente", disse Guterres aos jornalistas na ONU, em Nova Iorque. "Equipamento médico, alimentos, combustível e outros fornecimentos humanitários são desesperadamente necessários, bem como o acesso do pessoal humanitário".

ONU denuncia crimes de guerra nos dois lados

A Comissão Internacional de Inquérito das Nações Unidas para a Palestina e Israel declarou, esta terça-feira, que "existem provas claras" de que foram cometidos crimes de guerra de ambas as partes.

"A Comissão tem vindo a recolher e a preservar provas de crimes de guerra cometidos por todas as partes desde 7 de outubro de 2023, quando o Hamas lançou um ataque complexo contra Israel e as forças israelitas responderam com ataques aéreos em Gaza", refere comunicado.

"As notícias de que grupos armados de Gaza mataram a tiro centenas de civis desarmados são abomináveis e não podem ser toleradas. A tomada de reféns civis e a utilização de civis como escudos humanos são crimes de guerra", condena a nota, salientando que a comissão também está "seriamente preocupada com o último ataque de Israel a Gaza e com o anúncio por parte de Israel de um cerco total a Gaza, que envolve a retenção de água, alimentos, eletricidade e combustível, o que, sem dúvida, custará vidas civis e constitui um castigo coletivo".