Um supercontinente sem humanos. Como será a Terra daqui a 250 milhões de anos?

Uma novo supercontinente inabitável, com temperaturas médias de verão nos 46º.C e extinções em massa. É assim que um modelo da Universidade de Bristol prevê que seja a vida dentro de 250 milhões de anos, como resultado do movimento das placas tectónicas e do aumento das temperaturas do ar e do solo.

Inspirado num estudo que prevê a criação de uma nova Pangeia, depois daquela que existiu entre 330 e 170 milhões de anos atrás, o investigador britânico Alexander Farnsworth quis perceber qual o futuro e condições de vida do novo supercontinente, o Pangeia Última, que se irá formar daqui a mais de 200 milhões de anos, à medida que o Oceano Atlântico encolhe e o supercontinente que junta Europa, África e Ásia se funde e colide com as Américas.

O trabalho, publicado na revista científica Nature Geoscience esta segunda-feira, teve a ajuda de supercomputadores e mostra um planeta muito mais quente daquele que temos atualmente.

O principal culpado é o sol: a cada 110 milhões de anos, a energia e calor libertado aumenta em 1%. E a criação de um supercontinente também não ajuda: com a fusão dos continentes num só, a atividade vulcânica vai largar grandes quantidades de dióxido de carbono, o que aquecerá o planeta.

Como a terra aquece mais rapidamente que os oceanos, o interior da nova Pangeia vai ver as suas temperaturas dispararem para médias de 46.º C nos meses quentes e os 23.º C nos meses frios, formando-se desertos inabitáveis.