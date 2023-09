​Número de mortos pode chegar aos 20 mil na Líbia. Veja o antes e depois das cheias

Dez mil pessoas tinham sido declaradas desaparecidas por agências oficiais de ajuda humanitária nos últimos dias. Esta quarta-feira, o diretor do Centro Médico Al-Bayda, Abdul Rahim Maziq, indicou que pelo 20 mil pessoas poderão ter perdido a vida nas devastadoras cheias.

Segundo o britânico “The Guardian”, há corpos que ainda estão espalhados pelas ruas e escasseia a água potável.

“O mar continua a trazer corpos”

De acordo com a publicação britânica, famílias inteiras foram dizimadas pela tempestade e, com o afastamento de algumas aldeias, levará tempo para apurar o número real de vítimas. Contudo, a escala da devastação parece ser ainda pior do que as autoridades tinham inicialmente previsto.