Paulo Rangel: Von der Leyen "parte com grande vantagem" para segundo mandato na CE

Paulo Rangel considera que com os apoios já declarados à presidente da Comissão Europeia - até de socialistas - e "independentemente dos resultados eleitorais - o Partido Popular Europeu (PPE) "aparentemente" já poderá ter garantido a continuidade de Ursula von der Leyen por mais cinco anos.

No dia do debate do estado da União, em Estrasburogo, considerado como o mais importante da legislatura por ser o último antes das eleições europeias de 2024, o vice-presidente do PPE faz um balanço "muito positivo" do mandato de von der Leyen à frente da Comissão Europeia. "Ela está a liderar a agenda política", resume o vice-presidente do PSD.

A escassos meses de a Europa entrar em campanha para as eleições de 9 de junho, Paulo Rangel lamenta que os grupos políticos moderados - PPE, Socialistas Europeus e Liberais - surjam "muito divididos", mas ainda assim acredita que não estará em causa o acordo tácito entre estas forças para a escolha rotativa da presidência do Parlamento Europeu.

Aconteceu de tudo neste mandato da Presidente Von der Leyen. A pandemia, agora a guerra na Ucrânia, a inflação. Já é possível fazer um balanço desta Comissão?

Sim, penso que é possível fazer um balanço muito positivo. A Presidente Von der Leyen introduziu na comissão uma dinâmica que lhe deu verdadeiramente a liderança no contexto das instituições europeias. Se olhar para os últimos anos, o que nós víamos era um grande reforço do Conselho.

A partir do momento em que a presidente da Comissão é Von der Leyen - claro que também coincide com a saída de Merkel - ela toma a dianteira. É muito comum ver um conjunto enorme de primeiros-ministros, nomeadamente de países médios e pequenos, a virem falar com a Comissão em primeiro lugar para prepararem as reuniões do Conselho.

Há aqui uma mudança de poderes que tem muito a ver com a liderança carismática de Von der Leyen propiciada por duas crises e pela resposta às crises. A resposta à pandemia onde ela tomou a liderança da questão das vacinas e foi absolutamente essencial para ser um rosto conhecido em toda a Europa. Isso faz com que os primeiros-ministros queiram, obviamente, estar ao seu lado. Depois, na guerra da Ucrânia, von der Leyen é absolutamente categórica. Ela está a liderar a agenda política.

É um mandato inatacável e que a coloca em vantagem para um segundo mandato?Inatacável não é porque não há mandatos inatacáveis. Na questão do ambiente e de combate às alterações climáticas, na questão de se ter feito o PRR, todo esse tipo de medidas são medidas emblemáticas e muitas delas são passos de gigante na construção europeia. Agora, é evidente que o incumbente, a pessoa que está no lugar, parte sempre em vantagem, mas no caso dela, parte com grande vantagem.

Ela é uma dirigente do PPE e foi a única ministra de Angela Merkel que foi ministra todo o tempo. E, apesar de ser do PPE e de vir da CDU alemã, o primeiro-ministro Sanchez, o primeiro-ministro Costa, já disseram que a apoiam para Presidente da Comissão. Independentemente dos resultados eleitorais, aparentemente, o PPE já teria a presidência da Comissão. Tem muito a ver com a capacidade fazer pontes entre os vários grupos políticos e é um ponto que gostaria de sublinhar do seu mandato.

Infelizmente, grupos que eram grupos moderados, como os Socialistas, como os Liberais como o PPE, por vezes aparecem muito divididos. Não é que tivessem que estar em consenso permanente, mas eram os grupos pró-europeus, eram capazes de um diálogo e hoje estão numa retórica às vezes muito drástica, com alguma hostilidade e von der Leyen consegue passar por cima disso e criar pontos entre os partidos pró-europeus.

Essa radicalização dos partidos, até dos mais moderados, vai ser mais visível após as próximas eleições de 2024?

A radicalização da política tem muito a ver com uma nova sociedade democrática, criada pelas sociedade de redes sociais e da democracia digital. Há um caldo de cultura comunicacional que faz com que as retóricas sejam muito abrasivas. Há aqui um ponto que é evidente, os extremos estão a ganhar espaço, seja a direita radical, seja a esquerda radical.

Em França é uma coisa que é evidente. Se olharmos para a Itália também vemos isso. Na Espanha. Ao crescerem os extremos, os partidos moderados têm dentro de si setores que querem competir com essa agenda. E isso radicaliza-os também. Portanto, os próprios partidos moderados têm setores muito moderados que estão ainda nessa via de um diálogo construtivo, mas têm pressões de algumas das suas alas para não deixarem que os extremos cresçam.