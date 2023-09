Google vai a julgamento. Porquê? A justiça vai mudar a internet?

A atitude dos Estados Unidos está a mudar?

Este é o primeiro de vários processos norte-americanos contra as grandes tecnológicas nascidas no país.

Como na União Europeia, a Google também foi processada pelo negócio de anúncios. A Meta – dona do Facebook - é acusada de violar as leis da concorrência e tornar-se um monopólio com a compra do Instagram e do WhatsApp.

Mas ainda pode haver mais. A Amazon também pode vir a ser processada, ainda este mês, pela plataforma de compras online e pelo serviço Prime, enquanto a Apple está a ser investigada para perceber se as regras da App Store prejudicam a concorrência.

A regulação norte-americana parece estar a aproximar-se da prática europeia, mas estes casos vão indicar se as leis existentes, escritas décadas antes do surgimento da internet, se aplicam, ou se é preciso legislar – como a União Europeia tem feito.