"Putin está a perder o controlo" e o sistema "está a desintegrar-se", diz embaixador da Ucrânia na ONU

Esta guerra já se prolonga há mais de um ano e meio. Pode terminar com o desgaste das partes e sem um desfecho definido?

Não há desgaste. Eu tenho ouvido essa pergunta. Não. Quanto mais destruições enfrentamos na Ucrânia, quanto mais famílias de ucranianos são afetadas diretamente por esta guerra, mais eles estão decididos a lutar até que a justiça, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia sejam restauradas.

Insisto que todos os serviços de inteligência ocidentais, em particular os serviços de inteligência americanos e britânicos, não foram capazes de prever o carácter iminente da invasão. Falharam totalmente ao levar em conta o nível de maturidade da nação ucraniana, a psicologia social dos ucranianos, e informaram os governos que os ucranianos se renderiam ou que a Ucrânia seria invadida, se não dentro de três dias, em algumas semanas. E penso que esse também foi um dos maiores erros de cálculo do próprio Putin, porque não percebeu que os ucranianos são muito resolutos.

Se olharmos para as sondagens de opinião pública nas vésperas do último Dia da Independência, que foi no dia 24 de agosto, veremos que mais de 80% dos ucranianos, apesar de todas as dificuldades e perdas de vidas humanas, estão radicalmente contra concessões territoriais.

Espera mudanças no terreno com a morte do líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin?

Pode haver algumas mudanças, mas serão pequenas e, sobretudo, ao nível tático. Mesmo quando ele estava vivo e quando ainda estava na Ucrânia, eles estavam à beira da exaustão. Não creio que grandes mudanças decisivas ocorrerão em resultado do assassinato de Prigozhin e a dissolução de alguns dos sindicatos e movimentos entre a Rússia e África.

Lula da Silva defende uma revolução nas Nações Unidas. Concorda com as alterações defendidas pelo Presidente brasileiro?

Felizmente não sou responsável pelo Brasil ou pelo nosso relacionamento com o Brasil.

O Brasil é um "player" regional muito importante, é óbvio. O Brasil é membro do Conselho de Segurança até o final do ano. Portanto, o Brasil tem muitas oportunidades de estar firmemente do lado certo da história. E quero dizer, nós ouvimos o Brasil, conversamos com o Brasil.

Como sabe, Lula da Silva enviou o seu conselheiro de política externa à Ucrânia, sentámo-nos com ele. Estamos prontos para falar com cada pessoa que esteja genuinamente a favor de uma paz sustentável na Ucrânia, baseada nos princípios da Carta das Nações Unidas e na resolução da assembleia geral de 23 de fevereiro, que basicamente abordou a maior parte dos pontos defendidos por Zelensky, no plano de paz apresentados no ano passado.