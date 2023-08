Principais candidatos republicanos vão a debate enquanto Trump dará entrevista individual

As primárias do Partido Republicano para eleger o candidato às Presidenciais de 2024 têm, na madrugada desta quinta-feira, um dos seus primeiros grandes momentos mediáticos: O primeiro debate oficial entre candidatos.

Realiza-se na FOX News - canal da televisão com ligação próxima ao partido - pelas 2 da manhã de Portugal continental. Bret Baier e Martha MacCallum, duas das maiores figuras do canal, serão a dupla de moderadores do debate que vai contar com oito candidatos... e nenhum deles é o favorito Donald Trump.

O antigo chefe de Estado norte-americano, favorito destacado nas sondagens, preferiu gravar uma entrevista individual, conduzida por Tucker Carlson, pivot que saiu da FOX News inesperadamente este ano, que passará à mesma hora do debate Republicano, em plataformas que ainda não são conhecidas.

A Renascença deixa um pequeno guia do que ter em conta antes do primeiro debate das primárias Republicanas.

As sondagens

Neste momento, Donald Trump parte com grande favoritismo para as primárias do Partido Republicano.

Apesar de ser, neste momento, arguido em vários casos legais, o antigo Presidente dos Estados Unidos continua a ser visto como o candidato preferido nas sondagens já divulgadas.

Um dos estudos recentes mais relevantes foi divulgado esta segunda-feira, pela NBC, dando conta que, em Iowa, o primeiro Estado a ir a eleições nas primárias, em janeiro, Trump reúne 42% das intenções de voto.

Atrás dele, Ron DeSantis, tido como o mais sério rival ao antigo chefe de Estado, conta, apenas, com 19% das intenções de voto. Os restantes candidatos têm todos números abaixo dos 10%.

No modelo de previsão do site "FiveThirtyEight", que reúne e analisa várias sondagens, Donald Trump conta com 52% de favoritismo.

Os candidatos

Trump não estará no debate e a sua ausência permite que outros candidatos possam afirmar-se na busca para conseguir reunir apoio e voto útil dos Republicanos que procuram uma figura alternativa.

Não ajuda, porém, que três das figuras mais mediáticas do debate tenham ligações a Trump. DeSantis contou com o apoio de Trump quando se candidatou ao lugar de Governador da Flórida, Pence foi o vice-presidente de Trump e Haley foi nomeada embaixadora norte-americana nas Nações Unidas durante a Presidência de Trump.

Os analistas continuam a ver DeSantis como o rival mais provável a Trump, mas as sondagens não têm demonstrado uma ameaça concreta. Mesmo assim, é quem aparece em segundo lugar, com maior consistência. A pressão estará, sobretudo, do seu lado, durante o debate.

Vivek Ramaswamy que representa uma ala mais jovem do partido, ligada às criptomoedas e às tecnologias, tem crescido nas sondagens e já contou com o interesse de Elon Musk, dono da Tesla e do antigo Twitter. Uma prestação positiva no debate pode dar força ao candidato nos próximos meses.

Chris Christie é uma figura que manteve algum mediatismo na última década, mas, depois de ter sido derrotado em 2016 por Trump, não é visto como um candidato com hipóteses sérias. Tim Scott é um senador da Carolina do Sul, Doug Burgum é Governador da Dakota do Norte e Asa Hutchinson é um antigo Governador do Arkansas.

O debate

Nos Estados Unidos, é o partido que decide quais os candidatos qualificados a participar nos debates das primárias das Presidenciais. No caso do debate desta quinta-feira, os candidatos têm de ter pelo menos 1% de intenções de voto nas sondagens, ter doações de pelo menos 40 mil pessoas e jurar que vai apoiar com lealadade quem acabar por vencer a nomeação do partido.

O debate deverá decorrer durante duas horas e vai realizar-se em Milwaukee, no estado do Wisconsin. Os participantes não vão ter direito a uma declaração introdutória e terão apenas um minuto para responderem a perguntas.

Poderão ainda dispor de 30 segundos para voltar a responder e terão 45 segundos para fazer um declaração no final do debate.

O moderador Brett Baier já deixou claro que vai questionar os candidatos sobre as acusações legais de que Trump é alvo.

O aborto, a guerra na Ucrânia e os recentes desastres climáticos que afetam os Estados Unidos devem ser outros tópicos importantes do debate.