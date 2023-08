Quem é Lucy Letby? A enfermeira "normal" que se tornou no "mal"

O padrão dos ataques: Lucy estava sempre lá

O primeiro ataque teve lugar a 8 de junho de 2015, mais de três anos depois de chegar ao Hospital Countess of Chester. A primeira criança morreu apenas 90 minutos depois de Letby começar o turno noturno.

No dia seguinte, Letby tentou matar a irmã da criança, depois dos familiares ficarem ao lado dela praticamente 24 horas seguidas, revezando-se por turnos. A bebé sobreviveu. Os médicos repararam em mudanças de cor na pele, em manchas roxas e brancas – tal como tinham visto, pela primeira vez, na noite anterior, na pele do irmão que morreu.

Essas manchas eram o resultado da injeção de ar na corrente sanguínea dos recém-nascidos, o que seria o método favorito da enfermeira. Lucy Letby usou outros métodos para atacar os bebés, como agressões físicas, sobrealimentar com leite, forçar a entrada de ar na barriga e injetar insulina no saco de soro.

Alguns bebés foram vítimas de repetidas tentativas de homicídio. Em tribunal, a acusação e as testemunhas declararam que Letby utilizava medicação e equipamento que tinha disponível para provocar o colapso dos bebés de forma inesperada.

A enfermeira pesquisava pelos pais e mães dos bebés nas redes sociais, enviando até um postal de condolências aos pais de uma das vítimas que matou no dia do funeral do bebé. O padrão de pesquisas indica que Letby procurava os perfis dos pais das crianças ao mesmo tempo, incluindo no dia de Natal.

De acordo com o The Guardian, os pais de alguns bebés relataram que viram a enfermeira a lavar e vestir as crianças, já mortos, para o funeral, de forma estranhamente alegre. Apenas souberam que a morte dos seus filhos não se deveu a causas naturais após vários anos.

As mortes de bebés na unidade de neonatologia do Hospital Countess of Chester continuaram a aumentar muito para lá da taxa normal – abaixo de dois bebés em cada mil prematuros no Reino Unido. Os colegas começaram a reparar que Letby era a única presente aquando de todas as mortes, e começaram a fazer pressão junto da administração, num processo demorado que agora está a ser alvo de uma investigação.