Marina, a inquieta peregrina que rezou junto ao Tejo para proteger a mãe no Donbass

As hesitações e as incertezas fizeram parte deste percurso. Em março, Marina inclinava-se para ir a Lisboa, mas nada era certo. "Pensava constantemente que isto não era para mim. Disseram-me que ia ter que andar muito a pé e estaria fora durante 12 dias", recordava-nos mais tarde em julho. A mãe, sempre ligada à distância a partir do Donbass, incentivou-a a ir, pela oportunidade de conhecer outros jovens e de encontrar o Papa em Lisboa.

"A princípio concentrei-me nos aspetos negativos desta viagem. A estrada não acabava, passávamos as noites numa escola, conseguir comida era sempre um desafio e as condições gerais não pareciam adequadas a uma viagem de férias. No entanto, todos os membros da peregrinação foram avisados sobre isso com antecedência. Eu sabia que seria importante para mim experimentar esta peregrinação nalgum momento da minha vida. E sabia que este era o momento certo para mim, tanto mental como fisicamente", confessou à Renascença no final da JMJ.

Encontrar a tranquilidade em Lisboa



O poder da oração em tempo de guerra atraía Marina para a Jornada de Lisboa. " Havendo guerra na Ucrânia, com a minha mãe no Leste em lugares perigosos, as minhas preces vão ajudá-la, tenho a certeza. Quando rezo, sinto que Deus a protege e aos outros militares. Isto é tão verdade que duas pessoas do batalhão dela já morreram e desde então senti que a oração era necessária para a proteger", explicava-nos em Lviv pouco antes de se fazer à estrada para Portugal.